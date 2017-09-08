賴清德接閣揆 興達電廠：賴妻請假中央社 (2017-09-08 09:33)
（中央社記者程啟峰高雄8日電）新任行政院長賴清德今天履新，賴妻吳玫如服務的台電高雄興達電廠今天指出，吳玫如這幾天請假沒上班，但她沒有請辭，不清楚其未來動向。
興達電廠一名不願透露姓名的主管說，吳玫如在廠內任職，並非主管，她雖行事低調，從不提先生身分，但同事大多知道她先生是誰。吳玫如這星期請特休假加上例休，只有5日（週二）上班，目前她仍在休假中，她沒有請辭，不清楚其未來動向，她未來無論去留，廠方都會尊重。
吳玫如原任職台電台南營業課，賴清德擔任台南市長後，她從台南請調到高雄興達電廠迄今，她5日一如往常從台南通勤上下班，6日起請假。1060908
關鍵字：
上一則：賴揆率閣員宣誓就職
其他政治新聞更多政治新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
MJ3 女運動背心．籃球運動背心．無鋼圈運動背心．NIKE 運動 背心．男運動背心 Nike．竹炭運動背心．MORINO 吸汗速乾運動背心．男運動背心．leader 運動背心．運動背心．彩色運動背心．NIKE 運動背心．源之氣 運動背心 RM-10069．NBA 運動背心．吸汗速乾運動背心．MIZUNO 女運動背心．純棉運動背心．女運動背心．Champion 運動背心．運動 背心．PUMA 運動背心．WILDLAND 男運動背心．源之氣竹炭雙層運動背心．adidas 運動背心．bra 運動背心．萊絲夢 運動背心
- 【OSPREY】 Transporter 40L 轉運者系列 多功能裝備袋/後背
- LORELLA SIGNORINO 藍色綁帶造型九分牛仔褲
- 曜越 Tt eSPORTS SHOCK SPIN HD電競專用頭戴式耳麥(黑/白/
- BEZZERA MITICA 美迪卡 半自動咖啡機 110V (HG0981)
- 【TAISH】淡雅風尚L型獨立筒沙發組
- 【嘉義】奮起湖大飯店-豪華四人房平日住宿券(2012)
- Charlotte Olympia Pouty 唇印小牛皮手拿包(金色)
- 【BUFFALO】2.5吋USB 3.0 2TB行動硬碟(HD-PCF2.0U3BD黑)
- 【Homelike】梅薇2尺三抽書櫃(二色可選)
- 《顛覆設計》自然樟木實木6尺石面電視長櫃
林飛帆：某黨推西瓜都會當選台南市長 賴清德：人人都該珍惜民主聖地【台灣好新聞報】
曾說活著好累 北一女新生墜樓身亡【Kairos 風向新聞】
本報社評--讓人感到一股寒意的內閣改組【中央網路報】
德質疑俄軍演規模 預料超過10萬兵力【中央廣播電台】
總辭 林全：迫不及待想用老人卡【中廣新聞網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》
推薦好書更多