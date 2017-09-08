（中央社記者程啟峰高雄8日電）新任行政院長賴清德今天履新，賴妻吳玫如服務的台電高雄興達電廠今天指出，吳玫如這幾天請假沒上班，但她沒有請辭，不清楚其未來動向。



興達電廠一名不願透露姓名的主管說，吳玫如在廠內任職，並非主管，她雖行事低調，從不提先生身分，但同事大多知道她先生是誰。吳玫如這星期請特休假加上例休，只有5日（週二）上班，目前她仍在休假中，她沒有請辭，不清楚其未來動向，她未來無論去留，廠方都會尊重。



吳玫如原任職台電台南營業課，賴清德擔任台南市長後，她從台南請調到高雄興達電廠迄今，她5日一如往常從台南通勤上下班，6日起請假。1060908