台積電攜手美商 打進華為穿戴供應鏈中央社 (2017-09-08 09:23)
（中央社記者張建中新竹8日電）晶圓代工廠台積電與美國超低功耗解決方案商Ambiq Micro合作，成功打進華為輕型健身穿戴產品供應鏈。
Ambiq Micro表示，旗下Apollo2平台具高效能感測器與應用處理器特性，是採用台積電40奈米近閾值電壓技術生產，能延長穿戴式及物聯網裝置電池壽命超過2倍，並強化產品智慧與提升功能。
Ambiq Micro的Apollo2平台已順利獲華為新推出的輕型健身穿戴式產品Band 2 Pro採用。華為Band 2 Pro 提供專業跑步訓練，先進睡眠追蹤，及放鬆練習功能。
台積電業務開發副總經理金平中指出，台積電超低功耗平台包括55奈米與40奈米超低功耗技術，及22奈米超低功耗/超低漏電技術，被各種穿戴式及物聯網應用廣泛採用。1060908
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