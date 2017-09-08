新任行政院長賴清德今天(8號)上午率領全體閣員，在總統府宣誓就職。賴清德率領閣員高舉右手，宣讀誓詞，代表「賴揆」時代的來臨。



（繆宇綸報導）



新任閣揆賴清德率領全體閣員，上午在總統府內宣誓就職，連前往中美洲友邦訪問的國防部長馮世寬，也及時趕回台灣，參加宣誓就職儀式。在蔡總統的監誓下，賴清德率領全體閣員高舉右手，宣讀誓詞（宣讀誓詞）



誓詞宣讀完畢後，蔡總統與賴清德和全體閣員逐一握手致意，正式代表「賴揆」的時代來臨。全體閣員隨後前往行政院，參加聯合交接典禮。聯合交接典禮將由副總陳建仁主持，由於內閣成員幾乎沒有更動，只有政院三長、金管會主委和黨產會主委，才有「交接」的需要。



