（中央社記者葉素萍台北8日電）新任行政院長賴清德今天率領各部會首長，在總統府宣誓就職，由總統蔡英文監誓。賴清德稍後將出席行政院聯合交接典禮，接著主持上任後首場行政院院會。



蔡總統今天在總統府主持「新任行政院院長等政務人員宣誓典禮」，副總統陳建仁、司法院長許宗力、考試院長伍錦霖、監察院長張博雅、總統府秘書長吳釗燮等人在場觀禮。



儀式開始後，蔡總統就監誓人位置，各宣誓人由司儀一一唱名，宣誓人由賴清德領銜，舉右手宣讀誓詞；宣誓儀式結束後，蔡總統向各宣誓人一一握手祝賀、打氣。1060908