中信證券：中國擬減輕可再生能源企業稅費負擔 光伏板塊最受益北京新浪網 (2017-09-08 09:30)
【中信證券：中國擬減輕可再生能源企業稅費負擔 光伏板塊最受益】中信證券報告稱，國家能源局綜合司近日下發了關於徵求對《關於減輕可再生能源領域涉企稅費負擔的通知》意見的函，通知明確了可再生能源企業的稅費減免政策，利好可再生能源，其中又以光伏行業利好力度最大。此次光伏減稅降費的意見稿如果落實，則光伏成本將顯著下降，甚至直接達到用戶側平價上網，即每度0.4元，之後光伏產業不再需要政府補貼發展，需求將徹底放量。
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