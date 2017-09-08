新華社西安９月８日電（記者劉彤 高音子）９月７日晚，陝西省榆林市公佈了產婦墜樓事件初步調查結果。

８月３１日，產婦馬某某在榆林市第一醫院綏德院區婦產科二病區墜樓身亡，引起社會各界廣泛關注。榆林市委、市政府和陝西省衛計委高度重視，成立了「榆林市綏德『８·３１』產婦墜樓事件調查處置領導小組」，在９月２日和５日兩次調查的基礎上，於９月７日又連夜展開進一步調查。

經初步調查，８月３０日，產婦馬某某入住榆林市第一醫院綏德院區婦產科二病區，入院后經醫院診查，產婦各項體征正常，符合自然分娩指征，但Ｂ超顯示胎兒頭部偏大，存在難產風險，醫生建議剖宮產終止妊娠，但家屬選擇自然分娩並簽字確認。３１日１０時許，產婦進入待產室待產，產程、產圖、產檢結果顯示產婦和胎兒各項指標均正常。１７時５０分起，產婦因疼痛出現煩躁不安，情緒波動較大，兩個多小時內先後多次走出待產室與家屬交流，後由醫務人員勸回。

２０時許，醫護人員發現產婦從備用手術間窗口墜下，醫院立即組織搶救，經搶救后仍無生命體征，經告知家屬，家屬同意放棄搶救，於２１時２５分宣布臨床死亡。后經院方組織有關專家對死亡病例進行討論，初步診斷為：１．院前呼吸心跳停止；２．急性特重型顱腦損傷；３．全身多處骨折；４．失血性休克；５．死胎。

經警方勘查取證、調查走訪，初步認定：死者馬某某系跳樓自殺身亡，排除他殺。

榆林市專家組經過認真調查討論，初步認為：１．產婦入院診斷明確、產前告知手續完善、診療措施合理、搶救過程符合診療規範要求。２．此次產婦跳樓事件，暴露出了醫院相關工作人員防範突發事件的意識不強、監護不到位等問題。

為妥善處理該事件，９月７日，榆林市政府召開了專題會議，成立了由榆林市政府分管領導任組長、綏德縣政府、榆林市衛計局、公安局負責人為副組長，相關部門單位負責人為成員的榆林市綏德「８·３１」產婦墜樓事件調查處置領導小組。領導小組下設調查組、輿情組、善後組３個工作小組，對墜亡事件依法、依紀、依規進行查處。

目前，造成產婦自殺的原因正在進行深入調查；善後工作組正在處理善後事宜，做好家屬心理安撫等工作。

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