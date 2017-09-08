來源：第一黃金網

國際現貨黃金周四（9月8日）延續昨日漲勢，亞市早盤最高觸及1350.41，為逾一年高位。周四現貨黃金受到德拉吉講話與疲弱的美國初請數據的大幅提振，上漲1.1%，收於1348.78，為自去年8月底以來高點。目前美元遭受重創，現貨黃金漲勢得以延續，今日市場重點關注美聯儲兩位官員的講話。

日內各時段重點關注

亞盤時段投資者重點關注美國具有永久投票權的紐約聯儲主席杜德利發表的講話，他對當前疲弱通脹與年內加息的看法將影響到美元的走勢，隨後日本第二季度實際GDP季率修正值，數據表現疲軟則利空金銀。

歐盤時段應關注英國7月工業產出月率以及產出年率，該數據是衡量製造業活躍程度的重要指標，數據向好則會提振英鎊走勢。

美盤時段重點關注美聯儲2017票委、費城聯儲主席哈克在信貸與支付市場大會上就「消費金融議題」發表的講話，屆時他對年內再加息的看法也將影響到美元及金價走勢。

9月8日財經日曆重點關注數據與事件

07：50 日本第二季度實際GDP季率修正值

08：15 美聯儲George談論經濟前景和貨幣政策

10：00 中國8月貿易帳 /進出口年率

16：00 證監會將召開例行新聞發佈會

16：30 英國7月工業產出月率/年率

20：45 2017年FOMC票委、費城聯儲主席哈克將在信貸與支付市場大會上就「消費金融議題」發表談話

次日凌晨1：00 美國9月8日當周石油鑽井總數