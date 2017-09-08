經濟日報-中國經濟網北極9月8日訊？ 江蘇省委書記、省人大常委會主任李強率省黨政代表團9月4日-5日赴新疆實地考察調研江蘇省援疆工作。5日下午，李強在新疆維吾爾自治區黨委副書記、自治區主席雪克來提·扎克爾，新疆生產建設兵團政委孫金龍，新疆伊犁州委書記曾存等陪同下，視察走訪了紅豆集團援疆項目——新疆紅豆服裝有限公司，全國工商聯副主席、紅豆集團董事局主席兼CEO周海江接待了代表團一行。

新疆紅豆服裝有限公司的成衣車間門楣上，懸挂著「熱烈歡迎喀什地區同胞來紅豆就業」的紅色橫幅。李強來到這裏時，車間里正是一派忙碌。

一個來自維吾爾族的「明星」家庭為李強書記留下了深刻印象。妻子阿尼沙古麗?阿布都伙蒲爾自2015年8月進入公司以來，主要從事縫製滾領工序，其產量一直在車間名列前茅，2016年被評為集團生產標兵；丈夫艾尼?買買提與妻子同時進入公司，現從事縫紉拉腰工序，不僅在平車、拷邊、拉腰、綳縫等多個工序上體現出才能，也因樂於助人在車間有著良好口碑；女兒帕提曼?艾尼，今年18歲，受爸媽影響於今年3月進入新疆紅豆工作，聰明伶俐的帕提曼工作領悟力強，雙語水平也非常好。現在一家人都在紅豆工作，每個月的工資加起來已經超過了一萬元。李強聽了十分高興，祝願她們一家人日子越過越紅火。

李強書記還關切地與另外一名基層黨員吾布力哈斯穆?蘇皮進行了交流。吾布力哈斯穆?蘇皮是2017年7月24日從南疆勞動力轉移到北疆工作的員工，作為一名10年黨齡的老黨員，以身作則，帶著妻子阿米娜穆?吐爾迪千里迢迢來到紅豆，為的就是能夠過上好日子。吾布力哈斯穆才到新疆紅豆一個多月，便體現出了一名共產黨員應有的作風，他刻苦學習，從一開始的縫製拷大身工序，到現在的縫製拉腰工序，在其所在的崗位上都做的不錯。在自身技能提高的同時，生活上他還熱氣幫助其他職工，是大家學習的榜樣。

車間牆壁上的「迴音壁」也引起了李強書記的極大興趣。他看了少數民族員工提的各種留言，他讚這種能夠上下溝通的渠道非常好。

事實上，「迴音壁」在紅豆集團由來已久，這個「投訴」信箱將「話語權」交給員工，讓員工有渠道疏解內心的委屈、不滿以及工作中遇到的各類問題，以期對員工訴求做出快速回應。紅豆集團也將這一人性化管理方式帶到了新疆紅豆公司，真正落實了「生活有保障，事業有希望，情緒有釋放」的紅豆理念，這也是紅豆60年來內部和諧的勞動關係備受肯定的一大做法。

此外，李強書記還對新疆紅豆服裝有限公司現在的生產運營情況、少數民族員工的數量和佔比情況、工資待遇、生活娛樂等一一詳細詢問。看到少數民族人員在紅豆服裝廠工作生活娛樂都有保障，李強書記說「看到你們生活這麼好，我們特別高興」。同時，李強書記肯定了紅豆集團為當地經濟社會發展作出的貢獻，他期望紅豆集團要抓住機遇加快發展，通過產業轉移帶動更多社會就業，推進企業和社會共同發展。