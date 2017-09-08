新浪財經訊 9月8日消息，明家聯合連續兩日一字板漲停。截至發稿，報11.04元，漲9.96%。

8月16日晚間，明家聯合公告稱，控股股東、實控人周建林正在籌劃公司股權轉讓事項，該事項可能涉及公司控制權變更，公司股票自8月17日（星期四）上午開市起停牌。

僅過了半個多月，控股權變動謎底就揭開了。9月6日晚間，明家聯合公告稱，實控人周建林擬通過協議轉讓方式轉讓公司控制權；若本次權益變動完成後，公司控股股東將變更為深圳市一號倉佳速網路有限公司（簡稱「佳速網路」），實際控制人將變更為郭英成和郭英智。

公開資料顯示，上銀基金-浦發銀行-上銀基金財富43號資產管理計劃持股占公司流通股比例為10.11%。