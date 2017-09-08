9月8日， 滬深兩市小幅低開，滬指報3664.43點，創業板指報188.40點，個股漲跌互現。盤面機艙航運、養殖業、在線旅遊等板塊漲幅居前；高送轉、特鋼、氟化工等板塊跌幅居前。

截至9月7日，上交所融資餘額報5680.69億元，較前一交易日增加6.59億元；深交所融資餘額報3920.78億元，較前一交易日增加26.14億元；兩市合計9601.47億元，增加32.73億元。

要聞精選

1、人民幣突破6.50大關後繼續上探，分析稱短期強勢能否延續還看中間價；

2、中國8月外匯儲備連續七個月錄得增長，且連續七個月站穩3萬億美元以上；

3、央行昨日開展MLF操作2980億元；

4、環保部本月底前組建京津冀大氣環保局，首戰瞄準今冬明春大氣污染；

5、監管層詳解「偽市值管理」紅線：昔日保代如此定製利好掩護股東精準減持；

6、唐山啟動秋冬季大氣污染治理攻堅行動：鑄造企業、建材行業採暖季全部停產；

7、雄安新區為白洋淀蘆葦尋求解決方案，白洋淀流域水環境集中整治攻堅行動啟動；

8、車聯網產業發展專項委員會召開第一次全體會議；

9、安納達、東方鈦業等多家鈦白粉企業產品價格上調500元/噸；

10、次新股川恆股份：股價異常波動8日起停牌核查；

11、安陽鋼鐵收上交所問詢函，要求核實7、8月業績，8日起停牌；

12、國科微三連板后提示風險，暫未有人工智慧領域的產品或研發計劃；

13、道指跌，黃金漲，長期美債收益率10個月新低，美元重挫，離岸在岸人民幣漲破6.49。

券商觀點

安信證券表示，作為本輪行情的核心，目前周期股從盈利到估值的正面邏輯最多、最強，在PMI數據超預期的情況下，周期股行情有望延伸。

華創證券認為，近期無論是反映市場強度的中期活力指數，還是反映市場情緒的小盤相對活躍度，都突破了持續1年的下行軌道，體現出前期持續疲弱的中小創板塊，已經從低迷的態勢中扭轉，後期市場風格有望繼續向均衡的方向深化演繹。