新華社長沙9月8日電（記者陽建）作為紀念秋收起義90周年的重要工程，位於湖南瀏陽市的秋收起義文家市會師紀念館新館將於9月19日對外開放。目前，場館主體建設已經完成，正在進行陳列布展。

據紀念館工作人員介紹，秋收起義紀念館新館坐落在秋收起義文家市會師舊址旁邊，分序廳、高舉旗幟、開闢新道路、創建新軍隊、苦難輝煌五大部分，通過圖片、文字、油畫、雕塑、影像資料等，生動再現秋收起義前後的那段歷史。新館採用了聲光電相結合的現代化布展，相比老館的布局更現代化、更有情境感。新館還將展出70多件革命文物，包括武器、文件、旗幟等，其中部分展品是首次展出。

今年是秋收起義90周年，湖南省將在本月舉行一系列紀念活動，包括紀念座談會、學術研討會、中俄紅色旅遊合作交流、湘贛邊首屆紅色旅遊節等。

1927年9月19日，毛澤東率秋收起義部隊會師文家市，在會師舊址——里仁學校召開了前敵委員會，決定放棄攻打長沙，向敵人統治薄弱的農村進軍，由此開闢了農村包圍城市的正確道路。會師舊址為首批全國重點文物保護單位，1974年正式對國內外觀眾開放，1977年設立秋收起義文家市會師紀念館，是全國愛國主義教育示範基地、全國100家紅色旅遊經典景區。