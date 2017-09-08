新浪港股訊 9月8日消息，鼎億集團投資股價上漲，截至發稿，漲16.44%，報0.425元。

董事確認，除2017年9月7日約下午9時，公司獲永冠資本投資（一間由公司主席、執行董事及控股股東李光煜全資擁有的公司）通知，已於2017年9月7日透過於自由市場的交易，以平均價每股0.252港元出售7160萬股股份，占公司已發行股份總數約1.34%，該等股份在出售事項之前已存放於證券戶口內之外。

董事並不知悉任何導致該等股價及成交量變動的原因，亦不知悉任何必須公佈，以防範公司證券出現虛假市場情況的任何資料或任何鬚根據《證券及期貨條例》（香港法例第571 章）第XIVA部須予披露的內幕消息。