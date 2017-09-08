快訊：鼎億集團投資漲超16% 主席李光煜出售7160萬股北京新浪網 (2017-09-08 09:38)
新浪港股訊 9月8日消息，鼎億集團投資股價上漲，截至發稿，漲16.44%，報0.425元。
董事確認，除2017年9月7日約下午9時，公司獲永冠資本投資（一間由公司主席、執行董事及控股股東李光煜全資擁有的公司）通知，已於2017年9月7日透過於自由市場的交易，以平均價每股0.252港元出售7160萬股股份，占公司已發行股份總數約1.34%，該等股份在出售事項之前已存放於證券戶口內之外。
董事並不知悉任何導致該等股價及成交量變動的原因，亦不知悉任何必須公佈，以防範公司證券出現虛假市場情況的任何資料或任何鬚根據《證券及期貨條例》（香港法例第571 章）第XIVA部須予披露的內幕消息。
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
凱雷據稱考慮以10億加元出售營銷服務公司Array。【北京新浪網】
樂天免稅店不堪重負 考慮放棄仁川機場經營權【北京新浪網】
銷售低迷、紛紛撤店 納智捷站在退市邊緣【北京新浪網】
華為手機連續兩月銷量超越蘋果 AI成競逐新領域【北京新浪網】
發燒雜誌更多
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》