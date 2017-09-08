【全國首條智能網聯汽車潮汐試驗道路啟用】9月6日，「國家智能汽車與智慧交通（京冀）示範區」（簡稱示範區）正式啟動智能網聯汽車潮汐試驗道路服務，這是全國首條智能網聯汽車潮汐試驗道路。據了解，示範區由北京千方科技股份有限公司（簡稱千方科技）牽頭主導建設。（中國交通新聞網）