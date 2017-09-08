文/新浪財經意見領袖（微信公眾號kopleader）專欄作家 盛松成 原載經濟日報

叫停ICO並非「一刀切」，虛擬貨幣和區塊鏈技術應該分開看。

日前，ICO（Initial Coin Offering，即首次代幣發行）被叫停。ICO的確到了需要監管層介入的時候，這一次整頓主要是為了風險警示和保護投資人利益，並非「一刀切」。

放任ICO發展有較大風險。ICO涉及一對多融資，類似眾籌或募股，對融資項目及投資者適用性應該有一定的監管要求。大量沒有前途的ICO項目甚至本身就是欺騙，不僅讓投資者承擔巨大風險，也讓真正區塊鏈創業團隊頗多抱怨，實際上造成了「劣幣驅逐良幣」的不良後果。

監管這次出手，採用實質大於形式的穿透式監管，不爭論法務，依本質定性；先清退歸零，然後再按新規則運行，這樣的做法能夠迅速改變現有ICO亂象，是相當有意義的。

但是，叫停ICO並非「一刀切」，虛擬貨幣和區塊鏈技術應該分開看。

虛擬貨幣不是貨幣。任何虛擬貨幣本質上都不是貨幣（法幣），技術的進步確實會促進人類社會進步、制度改革，但技術不能替代國家的經濟政策。

作為最主要、著名的區塊鏈技術載體和應用，比特幣是全球化的區塊鏈資產，可以在境外或地下交易，完全取締有難度。但是，比特幣等虛擬貨幣能夠實現點對點匿名轉賬，對於中國資本項目管理和洗錢監管是一大挑戰。應該根據有關法律規定，針對利用虛擬貨幣從事違法行為的人開展更加嚴厲的監管。

區塊鏈技術本身仍然值得鼓勵。我國仍應該鼓勵區塊鏈技術，目前該技術已經被世界機構、政府、企業、專家、從業人士廣泛確認為一種非常重要的革新性技術。

由於我國網路應用普及，人口眾多，特別是對移動金融有很好的接受度，區塊鏈創新甚至可能像互聯網應用一樣，走在世界前列。區塊鏈電商、區塊鏈服務端BaaS、區塊鏈救助賬戶等應用在中國紛紛誕生，不少應用項目的創意屬全球首創。據統計，2008年至2017年，我國區塊鏈技術領域專利申請數量全球第一，共遞交550份專利申請，超過排名第二位的美國。新一代區塊鏈系統正在加密技術、高頻交易、能耗等方面不斷進步。

不過，我國區塊鏈技術發展迅猛，魚龍混雜在所難免，監管及時介入是對區塊鏈行業的呵護，能讓區塊鏈行業更加穩健地發展。希望這次監管能夠真正打擊傳銷幣和「空氣幣」，並對真正嚴肅創業的區塊鏈創新項目有所甄別和區別對待，保護嚴肅的投資者和創業者的利益。