廣東省政府與中國平安集團簽署合作協議北京新浪網 (2017-09-08 09:38)
【廣東省政府與中國平安集團簽署合作協議】9月7日，廣東省政府與中國平安集團在廣州簽署《關於設立中國廣東發展（平安）基金合作協議》和《關於廣汕汕鐵路和贛深鐵路項目合作協議》。雙方將面向廣東省未來五年發展規劃和基礎設施投資需求，共同發起成立1500億元中國廣東發展（平安）基金，主要投資大型基礎設施建設。同時，雙方將共同合作投資廣汕汕鐵路項目和贛深鐵路廣東段項目，推進鐵路建設投融資改革，攜手探索創新鐵路建設、管理和經營模式等。（南方日報）
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