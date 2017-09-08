2017市場監督管理論壇9月7日在海口開幕。？？？？？？ □栗世民/攝

？張茅在2017市場監督管理論壇上作主旨演講。？ □栗世民/攝

人民網在線訪談現場。 □栗世民/攝

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？？？ 9月7日，2017市場監督管理論壇在海南省海口市開幕。本次論壇的主題是「商事制度改革回顧與展望」。國家工商總局局長張茅、海南省人民政府常務副省長毛超峰分別作主旨演講。國家工商總局副局長甘霖主持。北京大學國家發展研究院教授周其仁、世界銀行高級分析師多麗娜·格奧爾吉瓦、中國（海南）改革發展研究院院長遲福林、齊魯製藥（海南）有限公司董事長劉文民等嘉賓分別作主題演講。

張茅指出，黨的十八大以來，商事制度改革不斷深入、持續拓展，商事制度發生了根本性變革，這是向完善的社會主義市場經濟體制邁進的重要標誌。改革不斷降低投資創業的制度性成本，取得了積極成效，展現出鮮明特點：一是從試點探索拓展到整體推進，二是從微觀改革拓展到宏觀制度建設，三是從單一部門改革拓展到多部門綜合性改革，四是從激發市場活力拓展到規範市場秩序，五是從便捷准入拓展到便捷退出，六是把法制保障貫穿到改革的全過程。

張茅指出，通過幾年的實踐，商事制度改革改善了營商環境，激發了市場活力和創造力，釋放了我國經濟蘊藏著的巨大潛力。一是夯實了經濟發展的微觀基礎。改革以來，全國新設市場主體5511.7萬戶，平均每天4.3萬戶；其中，新設企業共1719.3萬戶，平均每天1.3萬戶，而改革前平均每天6900戶，今年前8個月達到平均每天1.6萬戶，促進了大眾創業、萬眾創新。二是促進了新產業新業態蓬勃發展。新設立企業中服務業企業佔80%以上，為經濟轉型升級提供了新動能。三是擴大了就業和稅收。據測算，2016年新設市場主體對城鎮新增就業的貢獻達到40%，2016年下半年全國辦理稅收申報戶數比上半年增長189%，申報納稅額增長255%，對經濟發展的貢獻持續提升。四是改善了營商環境，提高了國際競爭力和影響力。世界銀行《營商環境報告》顯示，從2013年度到2016年度，我國營商環境的世界排名共提高了18位，其中開辦企業便利度大幅上升31位。

張茅強調，從發展趨勢看，營商環境就是生產力。要進一步深化商事制度改革，推動市場監管改革創新，著力營造寬鬆便捷的准入環境、公平競爭的市場環境、安全放心的消費環境，形成有利於創業創新、誠信守法、公平競爭的市場環境和便利化、國際化、法治化的營商環境，促進經濟社會持續健康發展。

毛超峰指出，近年來，海南省堅決貫徹落實黨中央、國務院的各項決策部署，減少一大批審批事項，著力加強事中事後監管，最大限度簡化行政審批，發展的內生動力和社會活力不斷增強，有力促進了經濟社會發展。下一步，要在內外市場互動、新舊業態並存的新階段，儘快提高我國市場監管的科學化、精細化、智能化水平，形成國際化的營商環境。應明確幾點認識：一是市場監管的基礎是「放」，要以更大的開放營造公平競爭的市場環境；二是市場監管的核心是「明」，要以大數據開放營造透明的市場環境；三是市場監管的保障是「統」，要以更加統一的監管體制顯著提升監管效率。

在主題演講中，周其仁以《經濟自由與市場監管》為題發表演講。他表示，經濟自由就是普通人經濟活動的自由，逐步擴大經濟自由對經濟增長非常重要，要在不妨礙他人自由前提下讓自由實現最大。政府不應包攬天下，管市場首先要學習市場，要理解市場當中的很多安排有它的道理所在。同時又不可放棄應有的權威強制性約束，只有強制和非強制的監管措施組合起來，才能讓經濟自由發揮到最大。政府要實現聰明監管、智慧監管，通過信息技術的發展再實現精準監管。

多麗娜·格奧爾吉瓦認為，營商環境有助於促進經濟增長和機會公平。研究發現，商事規則越簡單，越容易產生更高的長期增長。在制定增長政策時，各國應優先考慮改革其商事法規。《營商環境報告》中，開辦企業和辦理破產這兩個指標都關注企業機會是否平等和進入市場的難易情況。《營商環境報告2016》顯示，中國的營商環境綜合得分從62.86上升到64.28，增加了1.42個百分點，這也在排名中有所反映，中國的排名上升到78位。

遲福林以《完善公平競爭市場環境為重點的市場監管變革》為題發表演講。他認為，促進中小企業發展的關鍵是營造公平競爭的市場環境，建議把完善中小企業發展的市場環境作為市場監管重要職責，在市場監管部門組建中小企業發展促進機構，把形成新經濟公平競爭的市場環境作為市場監管機構的一個重要任務，把反行政壟斷作為市場監管重大任務。

劉文民從企業視角談協同共治促進市場和諧發展。他認為，發揚工匠精神、提升產品質量、打造國際品牌是企業發展的源頭，實施創新是企業發展的重要手段，營商環境的改善是企業發展的助推器，多元化社會力量協同共治是企業發展的保障。他建議，政府進一步創新監管理念和體制機制，行業協會承接政府的更多職能轉換並參與社會管理，企業要切實肩負起商業環境提供者的社會責任。

論壇中，張茅局長還與國家工商總局企業註冊局局長熊茂平、企業監督管理局局長馬夫、個體私營經濟監督管理司司長燕軍、海南省工商局局長陳楷、北京大學國家發展研究院教授張曉波等一起，參加人民網在線訪談，共同聚焦提升營商環境生產力，對改善市場准入、探索市場監管新機制、扶持小微企業發展等改革舉措進行解讀，並圍繞深化改革，進一步降低制度性交易成本，激發市場活力等社會關注的問題展開研討交流。

為紀念海南建省辦經濟特區30周年，本屆論壇特設分論壇，主題為「市場監管體制創新——海南建省辦經濟特區30年先行先試探索之路」。本屆論壇還增設了商事制度改革成果發佈板塊，由中國市場監督管理學會會長何昕主持，以商事制度改革大事記、商事制度改革成效研究報告兩種形式展現商事制度改革以來的豐碩成果。

本屆論壇由國家工商總局和海南省人民政府聯合主辦，中國市場監督管理學會、海南省工商局和中國（海南）改革發展研究院承辦。各省區市、計劃單列市及副省級市工商和市場監管部門負責同志、相關業務處室及學會負責人，有關政府部門、研究機構和企業代表300多人參加本屆論壇。論壇將於9月8日閉幕。