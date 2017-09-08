新浪財經訊 9月8日消息， 2017中國（鄭州）國際期貨論壇於2017年9月7日—9日在鄭州舉行，期現貨大咖雲集，縱論服務國家戰略，這將是我國聚焦期貨市場的國際盛會。

鄭州商品交易所理事長陳華平在論壇的致辭中表示，1990年，為服務糧食價格改革，鄭商所應運而生。自成立以來，鄭商所始終牢記職責使命，在確保市場風險可控的前提下，積極推進產品創新，改進優化已上市品種，持續加大市場培育和開發力度，不斷升級優化技術系統。經過20多年的發展，市場規模顯著擴大，投資者結構逐步優化，功能作用日益發揮，為實體經濟的平穩運行和健康發展作出了自己的貢獻。

「今年7月份召開的全國金融工作會議，系統闡明了做好金融工作的指導思想和重要原則，明確提出了服務實體經濟、防控金融風險、深化金融改革三項任務，對當前和今後一個時期全國金融工作做出了全面部署。」陳華平表示，鄭商所正在並將繼續以全國金融工作會議特別是習近平總書記重要講話精神為指導，遵循期貨市場發展規律，堅持穩中求進工作總基調，努力將鄭商所建設成為品種工具完善、場內場外協同、運行安全高效、功能充分發揮，具有重要國際影響力的期貨及衍生品交易所。當前，緊緊圍繞服務實體經濟與國家戰略，鄭商所將著力做好以下各項工作。

一是持續推出新產品新業務。鄭商所將積極響應國家發展和實體企業需求，努力爭取各方支持，推動蘋果、紅棗等期貨品種早日上市；在確保白糖期權平穩運行的基礎上，積極推進棉花、PTA期權研發工作；適應實體企業多樣化、個性化的需求，爭取儘快推出場外交易平台。通過這些措施，使鄭商所的產品種類更加豐富，產品體系更加完善，產品結構更加合理，服務方式更加多樣，以提高服務實體經濟的廣度和深度。

二是做深做細現有品種。鄭商所將根據現貨市場變化和實體經濟需求，適時修改完善業務規則和期貨合約，平穩推進PTA、動力煤期貨連續活躍相關工作，促進現有品種功能更好發揮；完善產業企業服務體系，堅持開展「點」「面」基地建設，引導更多產業企業參與期貨市場；繼續深入推進「保險+期貨」試點，研究推出更多支持實體企業利用期貨市場的政策措施。通過這些措施，提升市場運行質量，擴大市場服務範圍，為產業企業利用期貨期權管理風險創造更加良好的條件。

三是積極推進對外開放。鄭商所將堅持「引進來」與「走出去」並舉，著力推進市場對外開放，逐步提高鄭商所市場的國際化水平。當前要紮實做好PTA作為特定品種引入境外交易者的相關工作。在此基礎上，圍繞服務「一帶一路」建設等工作重點，結合鄭商所品種特點和自身優勢，積極探索對外開放的新路徑和新方式，爭取儘快取得實質性進展。

四是改進加強風險防控。鄭商所將把防控市場風險放在更加重要的位置，強化風險排查、研判、管控，及時化解風險隱患，嚴防重大風險事件發生。圍繞重點品種、重點合約、重點交易主體，加強市場監測分析，精準發現和處置異常交易行為。創新制度和方法，改進交割倉庫管理，更加有效地防範交割環節的風險。加強交易系統技術監控，強化系統運維管理，確保信息系統安全穩定運行。

「『期貨市場服務國家戰略』是本次論壇的主題，鄭商所將珍惜每一次與參會嘉賓、行業精英和專家學者等與會代表交流的機會，從中吸取智慧和力量，努力把鄭商所的事情辦好，推動鄭州期貨市場服務實體經濟、服務國家戰略的能力再上一個新台階。」陳華平說。