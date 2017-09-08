周六 德甲 漢堡VS萊比錫

比賽時間：2017-09-08 02:30

主隊漢堡，上賽季排名聯賽第15，距離降級僅有幾分的差距，上賽季34場比賽10勝8平16負，戰績有些糟糕，不過他們在對陣保級對手沃爾夫斯堡的關鍵戰役取得了勝利，使得對方不得不去踢降級附加賽，而且他們在主場成績還算不錯，17場比賽8勝4平5負，排在德甲聯賽中游。

球隊近5場比賽3勝1平1負，上一場比賽是友誼賽，球隊在客場對陣地區球隊NTSV，最終以7比0的比分取得了勝利。球隊近來狀態很好，已經3連勝了，上一輪德甲他們在客場對陣科隆，雖然整場比賽並不佔優勢，各項數據都不如對手，但是卻靠著定位球攻入兩球，下半場球隊被罰下一人，但是在最後時刻鎖定勝局，現在德甲2輪2連勝，進4球失1球，和拜仁多特漢諾威同積分，排在聯賽第3位。夏天球隊從勒沃庫森買斷了後衛帕帕多普洛斯，上賽季雖然經常受傷，但是還是頗具實力，其他位置上，並沒有太大的變化。這個賽季球隊如果能夠保持這種狀態，參加歐戰並不是問題。

客隊萊比錫，上賽季排名聯賽第2，曾一度領跑積分榜過半程，可惜後半賽季發揮不佳，最後獲得了聯賽亞軍，不過這對剛剛升級的他們來說，已經比預期好的太多了。上賽季34場比賽20勝7平7負，其中客場17場比賽8勝5平4負，戰績還不錯。球隊最近5場比賽3勝2負，上一場德甲第二輪，球隊在主場4比1戰勝了弗賴堡，取得了新賽季德甲首場勝利，目前排在聯賽第7位。

這個夏天，球隊上賽季發揮出色的福斯貝里，維爾納等人都有轉會傳聞，納比凱塔雖然已經確定明年夏天去利物浦但是本賽季還在萊比錫，球隊上賽季的主力基本都在，本賽季是否能夠延續上賽季的高光表現還有待檢驗，畢竟在經歷了一個賽季后，德甲球隊基本上了解了萊比錫的戰術，第一輪對沙爾克的輸球就是明證，主帥哈森許特爾還需要像世人證明，球隊上賽季的表現並不是曇花一現，而是真正實力，本賽季的萊比錫還有很長的路要走。

本場比賽亞洲體育公司ManbetX開出客隊萊比錫紅牛客讓0.5球0.82的水位。兩隊上賽季2次交手各取一勝，最近一場比賽在今年2月份，萊比錫在主場0比3輸給了漢堡，漢堡當時終結了萊比錫主場不敗的紀錄。從實力上來看，萊比錫紅牛更強一些，但是漢堡的狀態要更好些，再加上本場比賽是漢堡主場，本場看好漢堡不敗。

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