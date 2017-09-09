[西甲]足球預測分析：雷加利斯vs赫塔菲

赫塔菲

開賽時間：2017-09-09 03:00

球隊近況：

雷加利斯

？ 雷加利斯的主力門將賽鈴特斯和主力中後衛斯沃斯都因傷缺陣。

赫塔菲

？ 赫塔菲的左右兩個鋒將阿布杜、帕切科依然處於養傷階段，另一邊翼希門尼斯可以解禁復出。

獵球者分析：

雷加利斯

？ 雷加利斯上一場聯賽作客西班牙人，球隊在場面被動的情況下以防守反擊迎戰，上半場利用對手的大意防守而率先進球，之後陣型回收專注防守並以高效反擊牽制對手，最終以1:0凱旋而回。

？ 雷加利斯新賽季收穫兩連勝，並且兩戰保持零失球，呈現良好的競技狀態，而球隊的士氣和信心均處於高昂值。

？ 雷加利斯在國際比賽周進行了一場友誼賽，球隊以較多的後備球員作客挑戰地區球隊CD瓜達拉哈拉，最終以3:1大勝而回，延續了連勝的勢頭，為此役回歸西甲聯賽注入激勵的元素。

？ 雷加利斯上賽季作為升班馬身份在西甲僅僅保級成功，球隊新賽季在保存完整的主力陣容后也積極引援來補充實力，目前兩戰過後竟然高居積分榜第三位，有賴於新援的融入度上佳，球隊氣氛和諧而形成較強的戰鬥力，此役對陣赫塔菲屬於上風一方。

赫塔菲

？ 赫塔菲上一場聯賽對陣塞維利亞，球隊藉助主場之利以積極進攻開局，場面上雖然佔據了較高的控球率和射門機會，但進攻缺乏有效組織，全場15次射門僅有3次命中球門範圍但無一命中，下半場後段體能下降后被對手突破防線，最終以0:1落敗收場。

？ 赫塔菲新賽季首個主場以落敗告終，而且連續兩輪未嘗一勝，球隊難免受到士氣和信心的打擊，而球隊在上周還進行了一場友誼賽，但作客西丙球隊維爾瓦以0:1落敗收場，球隊希望以勝利來重振信心的目的失敗。

？ 赫塔菲的客場戰績較差，球隊跨賽季連續9個客場未嘗一勝，雖然球隊的戰術打法較為進取，其中有7戰未能在上半場取得進球，防守疲弱的問題較為嚴重，而客戰作戰的能力備受外界質疑。

？ 赫塔菲上賽季通過附加賽而獲得升班資格，新賽季首要目標是保級成功，球隊在夏窗雖然有一定的引援，但整體表現出來的融合度不足而難以形成強大戰力，上賽季升甲的中場核心柴崎岳近期因出戰國家隊任務而沒有太多上陣機會，球隊中場的攻守轉換的能力不足。

獵球者數據：

雷加利斯

？ 雷加利斯最近10場賽事的勝率為60%，其中有8場賽事雙方總進球在2球以下。

？ 雷加利斯近5個主場錄得2勝2平1負，大球率為20%，贏盤率為40%。

赫塔菲

？ 赫塔菲最近10場賽事的不敗率為50%，其中開盤的9場大球率為44%，贏盤率為33%。

？ 赫塔菲近5個客場錄得1平4負，大球率為40%，贏盤率為20%。

（編輯：獵球者-輝）