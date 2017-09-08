這個夏天，內馬爾轉會巴黎聖日耳曼，這筆交易在世界足壇引起了軒然大波，因為內馬爾是超級巨星，而他的轉會費也打破了世界紀錄。但事實上，這筆交易本來不會發生，因為大巴黎的第一目標是C羅，只是挖角葡萄牙巨星被拒絕後，大巴黎才將目標轉向內馬爾，最終敲定交易。

事實上，大巴黎對C羅的興趣由來已久。2015/16賽季的一場歐冠比賽，皇馬對陣大巴黎，C羅賽后與巴黎主帥布蘭克親密互動，毫不避嫌竊竊私語。而在賽前，C羅接受採訪時更是表示，「離開皇馬？為什麼不？你永遠不知道未來會如何。」

去年4月，歐冠1/4決賽次回合，皇馬3-0戰勝狼堡之後，C羅坐飛機來到巴黎，與大巴黎老闆會面。這個夏天，C羅再一次成為巴黎聖日耳曼的引援目標之一。據悉，巴黎準備了一份C羅的報價預算，為1億—1.5億歐元之間。但顯然，皇馬不願意放走C羅，畢竟，葡萄牙巨星是當世齊名梅西的巨星，上賽季表現也十分出色。甚至不出意外，C羅將獲得2017年金球獎和世界足球先生。

最終，在C羅的10億歐元違約金面前，大巴黎打了退堂鼓，轉而求購內馬爾，很快，大巴黎花費2.22億歐元拿下了巴西巨星。大巴黎的這次挖角，也徹底改變了歐洲足壇的局面，如果得到C羅，皇馬的實力將受損，而巴薩則不會。

皇馬最終逃過了一劫，尤其是巴薩還損失了內馬爾。現在，擁有C羅的皇馬是公認的歐洲最強球隊，而巴薩失去內馬爾，統治力已經下滑。而對於大巴黎來說，著眼未來考慮，挖來內馬爾更合理，畢竟，內馬爾才25歲，而C羅已經32歲。

當然，對於內馬爾來說，他需要換一個平台，畢竟，內馬爾還沒有拿到過金球獎，在大巴黎成為領袖后，內馬爾離金球獎更近了一步。而對於C羅來說，他在皇馬還有很多榮譽可以爭取。

（來自 新浪看點 體壇扒客 ）