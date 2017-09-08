前拜仁慕尼黑和切爾西球星巴拉克批評了法國新星登貝萊，他認為後者此前為加盟巴薩而採取極端手段是不對的。巴拉克在接受採訪時表示：「在足球里，乾淨是必要的，你可以一直想獲勝，但也有底線。」

今夏為實現加盟巴薩的目的，登貝萊一度罷訓，最終在巴薩支付了1.05億歐元固定轉會費加4000萬歐元的浮動轉會費后，他得以加盟諾坎普。德國球星巴拉克對此表示：「你在很多方面需要感激多特蒙德，應該表現出良好的行為。」

巴拉克在2002年到2006年間在拜仁慕尼黑效力，他透露，當年他也接到過巴薩的邀請，「2004年的時候我跟巴薩達成過協議，但拜仁不想放我離開。不過罷賽對我來說並不是一種選擇。」

當時拜仁慕尼黑宣布巴拉克為非賣品，他需要再留在拜仁2年。2006年，巴拉克在完成了與拜仁的合同后，選擇加盟了切爾西。（伊萬）