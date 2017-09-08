巴拉克批評登貝萊:為去巴薩不該造反 要有底線北京新浪網 (2017-09-08 09:31)
巴拉克批評登貝萊
前拜仁慕尼黑和切爾西球星巴拉克批評了法國新星登貝萊，他認為後者此前為加盟巴薩而採取極端手段是不對的。巴拉克在接受採訪時表示：「在足球里，乾淨是必要的，你可以一直想獲勝，但也有底線。」
今夏為實現加盟巴薩的目的，登貝萊一度罷訓，最終在巴薩支付了1.05億歐元固定轉會費加4000萬歐元的浮動轉會費后，他得以加盟諾坎普。德國球星巴拉克對此表示：「你在很多方面需要感激多特蒙德，應該表現出良好的行為。」
巴拉克在2002年到2006年間在拜仁慕尼黑效力，他透露，當年他也接到過巴薩的邀請，「2004年的時候我跟巴薩達成過協議，但拜仁不想放我離開。不過罷賽對我來說並不是一種選擇。」
當時拜仁慕尼黑宣布巴拉克為非賣品，他需要再留在拜仁2年。2006年，巴拉克在完成了與拜仁的合同后，選擇加盟了切爾西。（伊萬）
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
網協發嚴正聲明，3分鐘搞懂詹詠然棄賽風波【KNOWING新聞】
奪金又破世界紀錄，這4點帶你認識舉重好手郭婞淳【KNOWING新聞】
世大運【NOWnews今日新聞】
曼聯曼城反對提前關閉轉會窗 穆帥瓜帥說謊了？【北京新浪網】
瓜帥小心！利物浦最強天王歸來 克洛普殺手鐧【北京新浪網】
發燒雜誌更多
推薦好書更多