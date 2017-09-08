日期:9月8日消息，2017年美國網球公開賽進入第十一個比賽日。在率先結束的首場女單半決賽中，9號種子、兩屆賽會冠軍大威廉姆斯經過三盤苦戰後，遺憾的以1-6/6-0/5-7不敵斯蒂文斯，無緣晉級決賽。首次打進大滿貫冠軍戰的斯蒂文斯將與范德維格和凱斯之間的勝者爭冠。

第19次出戰美網的大威時隔七年重返四強舞台。上一輪決勝盤搶七淘汰科維托娃，37歲的傳奇在本賽季已經三度最少打進大滿貫半決賽。斯蒂文斯在美網前兩站超五比賽中都進入四強，這位前No.11在一個月的時間內把自己的世界排名提升了900位，狀態火熱。兩人唯一一次交手是斯蒂文斯在2015年法網直落兩盤取勝，因此對維納斯而言，這將是一場嚴峻考驗。

比賽伊始，斯蒂文斯開局率先保發，以1-0領先。大威廉姆斯同樣拿下發球局，扳平了比分。經受住平分考驗守住第三局的斯蒂文斯開始發力，隨後利用高質量的底線擊球率先取得了破發，抵擋住同胞老將的反撲后，就確立了4-1的領先。面對火力全開的斯蒂文斯，大威廉姆斯似乎有些措手不及，連續出現放手失誤的37歲美國傳奇在第六局再次丟掉了發球局。掌握巨大優勢的斯蒂文斯也沒有鬆懈，直落四球保住發球勝盤局后，就以6-1先拔頭籌。

趁勝追擊的斯蒂文斯在次盤首局又以40-15拿到破發機會，關鍵時刻大威廉姆斯開始爆發，化解三個破發點后完成保發，以1-0領先。順勢振奮士氣的美國老將隨後首次實現破發，轟出一記漂亮的進攻得分后，就以3-0領先。突然失去手感的斯蒂文斯失誤開始增多，發球局再度失守。在強有力的一發掩護下，大威很快就把優勢擴大到5-0。盤末錯失多個局點后，斯蒂文斯失去了耐性，大威把握機會以6-0完成清盤，把比賽拖入決勝盤。

展開反擊的斯蒂文斯在決勝盤開局率先取得了破發，隨後化解兩個破發點保發，就確立了2-0的領先。守住第三局的大威廉姆斯開始反擊，隨後憑藉一次多拍對攻的勝利實現了回破。依靠Ace球化解一個關鍵的破發點后，守住第三局的維納斯就以3-2實現了反超。化解兩次破發危機拿下第六局的斯蒂文斯穩住這叫，打出漂亮破網球的本土新秀取得破發，以4-3領先。不過關鍵時刻斯蒂文斯卻有些保守，大威利用搶攻二發取得回破，隨後化解破發點后守住關鍵的一局，就以5-4佔得先機。然而逆境之下的斯蒂文斯反而拋開壓力，連續打出漂亮得分的她完成保發后，更直落四球破掉了大威的發球局。順利守住發球勝賽局，斯蒂文斯就以7-5取勝，首次打進大滿貫決賽。

（Benson）