[葡超]足球單場預測：費倫斯VS里斯本競技

比賽時間：2017-09-09 星期六 02:00

比賽場地：馬克裹奧卡斯特羅球場

獵球者分析：

費倫斯：

上場葡超，費倫斯客場以2-0擊敗了查維斯，攻擊中場蒂亞戈-席爾瓦和中衛弗拉維奧分別完成破門。費倫斯喜獲聯賽兩連勝，開賽至今四場不敗，目前2勝2平暫列葡超積分榜第6名。

費倫斯上賽季葡超排名第八位，整個賽季表現非常理想。新賽季費倫斯延續了上賽季的不俗表現，從開局幾輪來看，費倫斯基本貫徹了主教練努諾-桑托斯求穩的思路。

目前在費倫斯陣中，只有球隊主力邊後衛巴嘉因傷長期傷停，但對球隊總體影響不大，近兩場比賽也沒有影響球隊的進攻，本場比賽更為以穩定為主。

費倫斯和里斯本競技雖然實力相差懸殊，可是球隊在上賽季主場曾2-1擊敗了對手，值得一提的是，費倫斯近3次和里斯本競技的葡超聯賽全部實現了贏盤。

里斯本競技：

里斯本競技在上一場葡超聯賽主場以2-1擊敗了埃斯托里爾，邊路快馬格爾森-馬丁斯和新晉葡萄牙成年隊的國腳布魯諾-米格爾各自建功。

里斯本競技目前以4戰全勝的成績排在葡超積分榜第一名，多斯特，布魯諾-米格爾和天才攻擊手格爾森-馬丁斯都各自攻進了3個進球，基本上包攬了里斯本的全部進球數。

里斯本競技的陣容里，兩名左邊後衛科恩特朗、席爾瓦和影鋒博德都遭遇了傷病困擾，本場比賽將出戰成疑。

里斯本競技在下周中將客戰奧林匹亞科斯，本場挑戰費倫斯主帥熱蘇斯如果排兵布陣是值得留意的關鍵因素。

里斯本陣中有不少各支國家隊主力球員，在連續比賽之後，本輪迴到聯賽中難免舟車勞頓。本場多數博彩公司開出受一球/球半的深盤，相信主場作戰的費倫斯即使輸球恐怕也難以輸盤。

獵球者數據：

費倫斯：

費倫斯近10次主場的各項比賽勝率為50%，贏盤率為55.6%

費倫斯近10次主場的各項比賽大球率為60%，單數概率為60%

費倫斯最近5次主場的各項比賽都有失球的現象發生

里斯本競技：

里斯本競技近10次客場的各項比賽大球率高達90%，單數概率高達80%

里斯本競技連續13次客場的各項比賽始終都沒有打出過平局

里斯本競技近10次客場的各項比賽勝率為70%，贏盤率為60%

小編：獵球者-青春