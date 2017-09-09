葡超提醒：波爾蒂芒中場奧利維拉傷愈回歸北京新浪網 (2017-09-08 09:34)
[葡超]足球單場預測：本菲卡VS朴迪莫倫斯
比賽時間：2017-09-09 星期六 04:00
比賽場地：里斯本光明球場
獵球者分析：
本菲卡：
本菲卡在上一輪葡超聯賽客場以1-1戰平了里奧阿維，開場不久中衛賈德爾因傷下場，利桑德羅-洛佩斯取而代之，但是下半場他送給了對手一記烏龍球沒能夠證明自己，全憑老將前鋒波斯蒂加的破門才最終扳平比分。
這個夏窗，本菲卡賣球員拿到了1.3億，買球員只花費了不到900萬，凈收入高達1.22億歐元。主力門將埃德森以4000萬的價格加盟曼城，曼聯則是掏出了3500萬簽下了中衛林德洛夫。右後衛塞梅多以3050萬的價格轉投巴薩，29歲的希臘前鋒米特羅格盧則以1500萬身價加盟了馬賽，還附帶了一個下次轉會的50%分成條款。
當然，賣掉了幾乎整條後防線的本菲卡不會就此倒下，俱樂部從塞薩爾足校及低價簽約潛力新星成為了他們的引援策略。這個夏天，他們完成了6筆直接收購、2筆租借、3筆免簽，還從B隊提拔了多名青訓球員。
本菲卡目前傷兵滿營，費薩、薩爾維奧、皮齊、賈德爾和格里馬爾多都遭遇了傷病困擾，本場比賽將無法參戰。
朴迪莫倫斯：
朴迪莫倫斯在上一場葡超聯賽主場1-2輸給了馬里迪莫，從而球隊慘遭三場連敗，目前以1勝3負的成績暫列積分榜第14名。
剛剛過去的葡聯杯，朴迪莫倫斯主場3-1大勝查維斯輕鬆晉級到小組賽，這場勝利讓朴迪莫倫斯一掃葡超賽場上連敗的陰霾。
朴迪莫倫斯從未在里斯本光明球場拿到過勝利，在與本菲卡的14場比賽中他們取得了3平11負的戰績，而且雙方對決中明顯失去平衡，期間累積丟掉了36個球，僅打進了7個進球。
朴迪莫倫斯在球隊的陣容方面，主力中場布魯諾-塔巴塔在葡聯杯的比賽中受傷，本場比賽將進行賽前評估。久病纏身的巴西中場維托爾-奧利維拉終於傷愈回歸。
獵球者數據：
本菲卡：
本菲卡近3次和朴迪莫倫斯的正式比賽全部打出了小球
本菲卡近10次主場的各項比賽勝率為80%，贏盤率為60%
本菲卡近10次主場的各項比賽大球率高達80%，單數概率為60%
朴迪莫倫斯：
朴迪莫倫斯近10次客場的各項比賽大球率高達80%，單數概率高達90%
朴迪莫倫斯連續12次客場的各項比賽始終都沒能出現平局
朴迪莫倫斯近10次客場的各項比賽輸掉了其中的6場，贏盤率為50%
小編：獵球者-青春
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