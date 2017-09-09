[英冠]足球單場預測：德比郡VS赫爾城

比賽時間：2017-09-09 星期六 02:45

比賽場地：普萊德公園球場

獵球者分析：

德比郡：

德比郡上一場英冠聯賽客場以1-3慘敗給升班馬謝菲爾德聯隊，數據統計，全場德比郡控球率47%，頭槌成功率達58%，14次射門2次擊中門框範圍。德比郡目前累積7分暫列英冠積分榜的第12名，球隊開賽以來的總體表現中規中矩。

為了刺激德比郡主場比賽的上座率，俱樂部主席梅爾-莫里斯向德比郡球迷承諾，如果德比郡2017/18賽季晉級英超，2017/18賽季季票持有者可以在下賽季免費觀看比賽。

德比郡的空中優勢的確很強，場均58.9%的頭槌爭頂成功率在整個聯盟排名第一，另外邊路進攻和防守定位球的能力也是他們的拿手好戲。

目前在英冠聯賽的德比郡官方宣布，球隊簽下了伯明翰中場基埃特貝恩爾德，轉會費未透露。基埃特貝恩爾德曾與德比郡主帥羅維特在伯明翰共事過，現在兩人將會再次合作。

赫爾城：

赫爾城上場英冠聯賽主場以4-0大勝博爾頓， 在經歷3場連敗之後赫爾城終於算上出了口惡氣。目前累積7分排在積分榜的第8名。

近期轉會方面，狼隊邊鋒諾哈-迪科加盟赫爾城，簽下一份3+1的合同，成為斯盧茨基的第11名新援 。另外赫爾城又簽下了伯頓的澳大利亞中場傑克遜-歐文，24歲的傑克遜可勝任防守型中場和中後衛。

值得注意的是，赫爾城目前拿到的2場勝利都來自於主場，球隊客戰繼戰平維拉之後，分別被女王公園和英甲球隊唐卡斯特擊敗，赫爾城客戰無力的短柄已經彰顯無遺。

赫爾城與德比郡之間的歷史交鋒情況是，雙方近10場英冠比拼赫爾城方面取得了6勝4負的成績，最近7次客場挑戰對手赫爾城取得了4勝2平1負的優勢戰績。從中發現，雙方近10次交手沒有打出過平局，最近5次做客德比郡全部分出了勝負。

獵球者數據：

德比郡：

德比郡近3次主場和赫爾城的英冠比賽全部打出了大球

德比郡近10次主場的各項比賽勝率50%，不敗率80%，贏盤率為50%

赫爾城：

赫爾城近10次客場的各項比賽僅僅贏下了其中的1場，贏盤率為33.3%

赫爾城近10次客場的各項比賽大球率為60%，雙數概率為70%

赫爾城連續2次客場的各項比賽全部輸盤

小編：獵球者-青春