歐足聯的財政公平政策如今越來越像笑話了，完全起不到它誕生之初所標榜的作用。阿森納主帥溫格在接受採訪時便公開表示，財政公平政策已經失敗了，未來可能會取消。

溫格說：「財政公平政策有越來越多的問題了。現在我已經不太相信我們能繼續維持這個政策了。或許現在只是足球開啟巨大的投資的開端，它正在成為世界上最強大的運動。」

「這是否意味著我們該完全的向投資打開大門呢？我們必須要重視這個問題。因為現在看起來，我們制定的規則完全沒有被尊重。如果你的規則不被尊重時，那就什麼用沒有了。也許現在我們站在了十字路口，必須思考一下。是否要完全敞開大門，給中國人或者美國人，那些想要投資的人完全的自由？為什麼不呢？如果你想要保持世界最佳聯賽的地位，這就是我們必須要走的路。」

（雷利）