日期:9月8日，據《露天看台體育》報導，此前說唱歌手Lil B聲稱朗佐-鮑爾是他下一個「詛咒」的目標。他對鮑爾家族品牌沒意見，只是不爽鮑爾不尊重嘻哈音樂。對此，鮑爾表示他不相信所謂的「詛咒」。

知名說唱歌手Lil B一直聲稱他擁有可以「詛咒」NBA球員的特異功能。當然，並沒有哪位NBA球員真的被他「詛咒」了，因為所謂的「詛咒」根本不存在。

然而，Lil B還是將湖人新秀鮑爾作為他下一個「詛咒」的目標，因為現年19歲的鮑爾在此前做客一檔節目時曾表示：「你們都過時了，夥計，現在還有誰聽Nas呢……真正的hip-hop是Migos、Future。」（鮑爾所提到的Nas、Migos和Future也都是知名說唱歌手）

鮑爾這番話引起了Lil B的不滿。他隨後發推寫到：

「朗佐-鮑爾距他在湖人的菜鳥賽季被『詛咒』只剩下幾秒鐘了，Nas才是hip-hop，一直都很重要。」

《Spectrum Sports Net》的Mike Bresnahan就此詢問鮑爾是否擔心遭到「詛咒」，鮑爾卻好似對此不感興趣，只是回答：「不，我從不相信那玩意兒。」

就在對鮑爾發出「威脅」4天后，Lil B的語氣也有所緩和。他發推寫到：

「Big Baller Brand（鮑爾家族品牌）屬於鮑爾家族，我們也一致認為朗佐-鮑爾沒有做錯什麼，但他所說的……只是請尊重一下hip-hop，謝謝你並愛你。」

不信所謂「詛咒」只信自己，鮑爾這一舉動還是值得點讚的。

（魑魅）