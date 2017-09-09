蘇超提醒：凱爾特人分心歐冠 上賽季曾3殺漢密爾頓北京新浪網 (2017-09-08 09:37)
漢密爾頓vs凱爾特人
2017/18蘇超第5輪
比賽時間：2017-09-09 星期六 02:45
對戰背景
1、漢密爾頓上輪蘇超客場2-2戰平基馬諾克，最近3輪蘇超2勝1平，期間每輪至少打進兩球。
2、漢密爾頓最近10輪比賽場均打進兩球。
3、漢密爾頓近6個主場僅負於阿伯丁（4勝1平1負），6場比賽總計只有兩粒失球。
4、凱爾特人上輪蘇超主場1-1憾平聖約翰斯通，止住聯賽3連勝的勢頭。
5、凱爾特人最近10輪比賽有7場，最近10個客場有8場零封對手的記錄。
6、凱爾特人下周中歐冠小組揭幕戰將要主場面對法甲霸主巴黎聖日耳曼。
7、凱爾特人上賽季蘇超3殺漢密爾頓、且無失球，最近8次交手贏足7場。
初盤印象
本場Bet365亞指讓球盤初盤開出凱爾特人客讓兩球1.02高水，即時盤口降盤至客讓球半/兩球中水；Bet365亞指大小球初盤為3/3.5球超高水，即時盤口降盤至3球中低水。上賽季一度瀕臨降級的漢密爾頓，新賽季開局發揮不錯。凱爾特人初盤客讓兩球，已經屬於他們歷史對戰的最深客讓幅度，在明顯更受國家隊比賽日影響，以及又要分心下周中重要的歐冠比賽的背景下，凱爾特人儘管有降盤的調整，但是當前盤口讓幅已經足夠雄厚，客戰形勢依然樂觀。
亞指推薦：凱爾特人-1.75
競彩參考：0
（來源：捷報網）
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