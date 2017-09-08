曝義大利隊變陣！文圖拉棄424 改踢3412戰術北京新浪網 (2017-09-08 09:37)
文圖拉醞釀變陣
本周四（9月7日）出版的《米蘭體育報》報導指出，下個月的世界杯預選賽，義大利主帥文圖拉將不再排出4-2-4陣型。
在本月的兩場對陣西班牙和以色列的世預賽中，文圖拉均祭出4-2-4陣型，他在前場排出了貝羅蒂、因莫比萊、因西涅和坎德雷瓦四大攻擊手，但是實戰效果卻並不理想，藍衣軍團在客場0-3慘敗西班牙。
文圖拉的這次嘗試，遭到了輿論的強烈質疑，而在重壓之下，老帥也準備放棄這一陣型。
按照米體的報導，文圖拉計劃在10月的最後兩場世界杯預選賽變陣為3-4-1-2，屆時義大利隊將打出3中衛，並且在中場增設10號位，希望能改善球隊的表現。
義大利另一體育報《羅馬體育報》也不約而同地給出類似說法，稱文圖拉正在醞釀陣型上的B計劃。
（來自 肆客足球）
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