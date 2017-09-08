[法乙]足球預測分析： 阿雅克肖vs尼姆

比賽時間：日期:2017年09月09日02:00

傷停匯總：

阿雅克肖

阿雅克肖隊內無傷停球員。

尼姆

尼姆隊內無傷停球員。

獵球者分析：

阿雅克肖

在上個賽季，法國聯賽的升降級規則中增加了聯賽升降級附加賽這一條規則，聯賽第18位將不會直接降級，而是會和次級別聯賽的第3進行主客場兩場附加賽，以比賽結果確定下賽季的最終名額。在這個賽季，升降級附加賽將會增加場次，次級聯賽的第5名將先和第4名進行兩場附加賽，勝者將與第3名對陣，最終的勝利者會和上級聯賽的第18位進行最後兩場確定名額的比賽。所以理論上來講，法乙第5也有很大的機會升上法甲聯賽。

阿雅克肖5輪過後，目前成績是3勝2平，積11分，暫時排在積分榜第4位。

阿雅克肖是典型的主場龍、客場蟲隊伍，上賽季法乙主場成績高居聯賽第3位，但客場戰績卻排在倒數第二位，主客場表現大相徑庭。

阿雅克肖上賽季主場排第三，而在本賽季目前兩個主場分別以2比1擊敗布雷斯特，2比0擊敗巴黎FC。這也證實阿雅克肖確實是一支善於主場作戰的球隊。

阿雅克肖防守尚可，但並不是一支善於進攻的球隊，博伊卡內和維薩是球隊鋒線依賴的得分手，而門將儒勒-高達則由於精彩撲救被評選為第二輪的最佳門將。

本場比賽，阿雅克肖主場迎戰尼姆，後者一直是法乙賽場的勁旅，此役即使阿雅克肖是主場作戰，但想擊敗尼姆恐不易。

尼姆

尼姆在5輪下來，比賽成績是2勝1平2負，拿到7分，目前排在積分榜第12位。

尼姆上場主場對陣勒阿弗爾，在面對狀態火熱的領頭羊，尼姆該場比賽卻佔據了主動，在上半場快結束時，尼姆憑藉前鋒帕納吉奧迪斯-弗拉喬蒂莫斯打入了本場比賽的唯一一粒進球，最終在主場1比0擊敗勒阿弗爾。

尼姆近幾個賽季成績穩中有升，每個賽季的排名都在進步，上賽季距離升級區也只有2分之差，不過尼姆本賽季在前幾戰表現並不理想，球員士氣回落。

此前，尼姆與上個賽季表現出色的前鋒薩瓦尼耶續約至2020年，球隊鋒線得以補強。本賽季球隊的預算為850萬歐元，僅排在聯賽隊伍中的第十二位。不過尼姆每個賽季都有出色的表現。

本賽季尼姆似乎還沒開始發力，鋒線球員包括上賽季表現出色的阿利奧伊和新引進的薩瓦尼耶目前為止表現一般；而後防線也不穩固，特別在法聯杯中被勒阿弗爾打入4球，最終也在點球中被勒阿弗爾淘汰出局。

本場比賽勒阿弗爾客場挑戰阿雅克肖，兩隊近6次交戰，尼姆3勝2平1負佔據優勢。此役即便阿雅克肖主場作戰，尼姆也將不落下風。

獵球者數據：

阿雅克肖

阿雅克肖最近5場比賽3勝1平1負。

阿雅克肖最近5場比賽盤路是4贏1輸。

阿雅克肖最近5場比賽總共打入8球，丟4球。

尼姆

尼姆近5場比賽2勝2平1負。

尼姆近5場比賽盤路3贏2輸。

尼姆與阿雅克肖近6次交鋒3勝2平1負佔優。

編輯：獵球者-綠茵戰神