溫格:慘敗利物浦讓我懷疑自己 讚成提前關閉夏窗北京新浪網 (2017-09-08 09:41)
隨著國際比賽周的結束，本周末，英超聯賽又將重新拉開戰幕。日期:9月7日下午，阿森納賽前新聞發佈會在科爾尼訓練基地召開，主教練溫格就一些問題回答了記者的提問。
目前陣容中沒有新傷情，所有從國家隊歸來的球員身體狀態都不錯。陣容目前沒有被傷情困擾。主場戰績某種程度上將決定這個賽季，所以我們下一個主場比賽將非常重要。
卡索拉已經開始下地跑步，但很難給他一個具體的歸隊時間，聖誕賽程之前都不太可能，所以我們沒有給他在歐聯杯報名。看上去有望在聖誕賽程后，也就是新年後復出。
暫時還沒有決定會不會把威爾希爾納入陣中，我還沒有決定，他目前一天比一天好，但目前身體狀態還需要再恢復恢復。關於轉會截止日時桑切斯和勒馬爾的潛在轉會
這也是我在各處讀到的。在我的視角，目前很難告訴你詳情。勒馬爾現在是摩納哥球員，而桑切斯在這裏。勒馬爾希望留在摩納哥。除此之外我們需要對當時發生的狀況保密。
最後時刻確實發生了很多事情。關於桑切斯
（桑切斯在社交網路上表示「專注」是否是個積極的信號）是的，當然。我對桑切斯的態度和精神狀態沒有懷疑。他現在需要的是回到滿狀態，上輪打利物浦的時候還沒有恢復好。
他在智利國家隊經歷了不愉快，但他是一名精神力量強大的球員，我希望他能儘快恢復。關於調整轉會窗時間
是的，（現行制度下）球員可能在下午就被叫出去，這並不是最妥當的工作方式。
每個主教練都會同意在賽季開始前就關閉轉會窗，你可不希望你有某一名球員一半在更衣室內，另一半已經飛向了更衣室外。關於已經加盟利物浦的張伯倫
我們祝他未來好運。在當天的最後時刻，你必須做好決定，而我們必須要賣掉一些球員。總體來說，現在我感覺到球隊的財政狀況很不錯，而我們的陣容也足夠有競爭力。
我認為他是一名很不錯的球員，不過這也意味著納爾遜或者威洛克的機會來了。（關於和張伯倫單獨對話的細節）我不好把我和球員的每一次對話都公佈出來。有球員和主教練的一些對話需要保密。關於姆巴佩的興趣（此前姆巴佩表示溫格確實聯繫過他，但他最後選擇了巴黎）
我認為主要還是去年的事兒。他去年確實很接近加盟我們——比今年更接近，因為今年圍繞他的競爭太大。
對90%的球員來說，他們的職業生涯取決於加盟的球隊，但對10%的球員而言，他們不管去哪裡都會取得成功。姆巴佩就是這種無與倫比的球員。關於慘敗利物浦
很顯然，我會被這樣的失利所觸動。但不幸的是，這就是你工作的一部分，你總會希望你的球隊能有最頂級的發揮。你會質疑自己的決定，質疑自己的準備工作。我們已經踢了3輪比賽，還有35輪在等著我們，我們有實力做出回應。
我永遠都不會理解什麼叫做「危機」，重要的是專注於自己眼前的事情。所有單場的失敗都可以叫做「危機」，是這樣嗎？球隊表現出的水準可能每周都會發生變化，我愛並且相信我的球員們，我們需要球迷站在我們身後，他們當然可以選擇從一場比賽得到一些簡單粗暴的結論，但也可以選擇站在背後支持。關於醜陋地贏球
如果英格蘭已經50年沒有在國際大賽中贏得過什麼，有些結論就必須要改變。觀察世界上最頂尖的球隊就可以發現，他們踢各種各樣風格的足球。
打著「醜陋地贏球」的旗號，然後指望著把球大腳踢上看台去贏球，這邏輯不對。我們渴望贏球，但最重要的贏球方式還是靠表現。關於對陣伯恩茅斯的好機會
從來沒有「這是迎戰某支球隊的良機」的想法。只能說這對我們來說是一次專注自己表現的機會。我們會把分數贏回來，也需要從主場開始減少丟分。利用好一些優勢非常關鍵。關於厄齊爾被一些名宿批評
沒有人是完美的。而我們也需要對一些東西保持距離。我們沒有必要對任何人保持敵意。我們需要對過去和現在的球員對俱樂部做出的貢獻表示感激。
（來自 肆客足球）
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