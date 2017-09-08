[法乙]足球預測分析：勒阿弗爾vs奧蘭斯

比賽時間：日期:2017年09月09日02:00

傷停匯總：

勒阿弗爾

勒阿弗爾隊內無傷停球員。

奧蘭斯

奧蘭斯隊內無傷停球員。

獵球者分析：

勒阿弗爾

勒阿弗爾5輪聯賽過後4勝1負，積12分，並以凈勝球的優勢，仍排在積分榜榜首。

勒阿弗爾上場比賽客場挑戰尼姆，整場比賽勒阿弗爾都處在被動位置，並在上半場快結束時丟掉本場比賽唯一一個球，勒阿弗爾也客場0比1落敗，吃到本賽季聯賽的第一場敗仗。

勒阿弗爾本賽季在法乙聯賽中春風得意，5場聯賽比賽4勝1負，進11球，只失2球，球隊展示出了非常強勢的開局。

勒阿弗爾一改上賽季進攻端的弊病，本賽季前鋒球員表現很出色。阿西福亞近期狀態非常好，這位來自迦納的前鋒目前已有4球入賬。中場的費爾哈特表現出他的中場控制力，他不僅有一球入賬，並有5個助攻。

勒阿弗爾本賽季預算為1350萬歐元，位列聯賽第七。但球隊的表現絕對值這個預算，也說明勒阿弗爾球隊管理層正確的決策。

此役勒阿弗爾主場迎戰奧蘭斯，後者已不是上賽季為保級而苦苦掙扎的軟柿子，勒阿弗爾想在主場取勝，必須認真對待本場比賽。

奧蘭斯

奧蘭斯5輪過後成績是3勝1平1負，積10分，排在聯賽第5位。

上個賽季奧蘭斯經歷坎坷才勉強保級，但球隊在本賽季已有了明顯改觀。首先是聯賽首場3-1擊敗降班馬南錫，雖然在第二輪輸給蘭斯，但奧蘭斯在法聯杯中1-0擊敗防守不錯的奎維利，接下來又在主場0-0和阿雅克肖戰和，4場比賽只輸1場，奧蘭斯表現比上賽季表現好很多。

奧蘭斯本賽季加強了中后場的攔截能力，D-博哈在後腰位置拼搶兇狠，給奧蘭斯後防提供了保障；球隊目前表現最好的是西索科，雖然只有2射1傳，但對奧蘭斯來說，西索科是不可或缺的中堅力量。

本場比賽奧蘭斯客場挑戰勒阿弗爾，兩隊近4次交戰，奧蘭斯1平3負還未取勝，該場比賽對奧蘭斯來說將會踢得異常艱難。

獵球者數據：

勒阿弗爾

勒阿弗爾近5場比賽2勝2平1負。

勒阿弗爾近5場比賽盤路2贏3輸。

勒阿弗爾近5場比賽總共打入8球，丟5球。

奧蘭斯

奧蘭斯近5場比賽成績是3勝2平。

奧蘭斯近5場盤路是4贏1輸。

奧蘭斯近5場比賽總共打入8球，丟3球。

奧蘭斯與勒阿弗爾近4次交戰1平3負還未取勝。

編輯：獵球者-綠茵戰神