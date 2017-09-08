[法乙]足球預測分析： 歐塞爾vs圖爾

比賽時間：日期:2017年09月09日02:00

傷停匯總：

歐塞爾

歐塞爾隊內無傷停。

圖爾

圖爾隊內無傷停。

獵球者分析：

歐塞爾

歐塞爾在聯賽5輪過後，只取得1勝4負的成績，積3分，排積分榜第17位。

歐塞爾上場比賽客場挑戰巴黎FC，兩隊整場比賽都沒獲得太多機會，兩隊各射了7次門，但巴黎FC進攻更高效，最終歐塞爾客場1比2輸掉比賽。

歐塞爾由於上賽季的糟糕表現，俱樂部決定換帥，由前上海申花主帥弗朗西斯-吉洛接掌教鞭。但目前看來，弗朗西斯也不能帶領歐塞爾有所突破。

除了換帥之外，本賽季歐塞爾加大了投入，球隊的預算2000萬歐元，排在全聯賽第二，雖然比第一位的朗斯少了將近一半，但是比上個賽季的預算增加了60%。但並沒有特別明顯的效果。

歐塞爾在鋒線上，除了從標準列日引進的M-亞塔拉有所表現外，帕佩-薩內和弗洛里安-阿耶等幾名鋒線球員都表現平平；後防線上，由於上賽季後防主力斯帕拉安格和亞吉拉的離隊，後防也出現較多漏洞。

本場比賽歐塞爾主場迎戰圖爾，圖爾自本賽季開賽以來，球隊一直不在狀態。歐塞爾此役主場作戰，佔據一定優勢，或能拿到三分。

圖爾

本賽季，法國聯賽升降級附加賽將會增加場次，次級聯賽的第5名將先和第4名進行兩場附加賽，勝者將與第3名對陣，最終的勝利者會和上級聯賽的第18位進行最後兩場確定名額的比賽。所以理論上來講，法乙第5也有很大的機會升上法甲聯賽。

圖爾在前面5輪比賽還未取得勝利，目前沒有積分，仍然排在聯賽最後一名。

圖爾在法乙聯賽中近兩個賽季一直屬於下游球隊，上賽季他們也是在聯賽末段一波連勝，成功脫離了降級區，本賽季繼續在法乙聯賽征戰，但球隊在今夏轉會市場上沒有太大動作，球隊陣容上變化不大，因此也不會有很大突破。

雖然圖爾與斯特拉斯堡的中場球員馬猶羅-恩多耶簽署了兩年的合約，希望加強中場組織，但目前看來，這名塞內加爾籍球員並未完成使命。加上球隊鋒線薄落的缺點仍沒有得到解決。現在圖爾前途一片迷茫。

本場比賽圖爾客場挑戰歐塞爾，圖爾3勝1平2負稍佔優勢，即便如此，圖爾想從客場全身而退恐不容易。

獵球者數據：

歐塞爾

歐塞爾近5場比賽成績是1平4負。

歐塞爾近5場比賽盤路是1走4輸。

歐塞爾近5場比賽總共打入4球，丟12球。

圖爾

圖爾近5場比賽1勝1平3負。

圖爾近5場比賽盤路是2贏3輸。

圖爾與歐塞爾近6場比賽交鋒3勝1平2負。

圖爾近5場比賽總共打入6球，丟7球。

編輯：獵球者-綠茵戰神