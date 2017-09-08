[法乙]足球預測分析： GFC阿雅克肖vs索肖

比賽時間：日期:2017年09月09日02:00

傷停匯總：

GFC阿雅克肖

GFC阿雅克肖隊內無人缺陣。

索肖

禁賽：阿多夫-特伊庫（後衛）

阿多夫-特伊庫在上場對陣沙托魯的比賽中吃到紅牌，本場比賽遭遇禁賽。

獵球者分析：

GFC阿雅克肖

GFC阿雅克肖在5輪聯賽過後，1勝3平1負，目前積6分，排在積分榜第15位。

上場比賽，GFC阿雅克肖客場挑戰普瑞蘭斯，兩隊旗鼓相當，在上半場0比0結束，但到下半場，普瑞蘭斯進攻似乎更高效，GFC阿雅克肖連丟兩球，最終也以0比2戰敗。

GFC阿雅克肖在法乙賽場表現一向中規中矩，本賽季開賽以來，此前包括法聯杯在內的四場比賽均以平局收場。直到聯賽第4輪才以1比0擊敗奎維利收穫賽季首勝。

GFC阿雅克肖主帥卡蒂埃此前欲將球隊打造成重攻輕守的風格，前場除庫爾、馬維奧外，卡蒂埃要求中場的姆查加瑪、F.迪亞巴特位置盡量前移，並鼓勵兩個邊衛莫姆布里斯和克萊爾多向前突進，但效果並不明顯。目前球隊又回歸到穩紮穩打的戰術體系。

本場比賽，GFC阿雅克肖主場迎戰索肖，後者一直是法乙賽場的勁旅，實力不俗。此役GFC阿雅克肖想在主場取勝恐要費一番周折。

索肖

在上個賽季，法國聯賽的升降級規則中增加了聯賽升降級附加賽這一條規則，聯賽第18位將不會直接降級，而是會和次級別聯賽的第3進行主客場兩場附加賽，以比賽結果確定下賽季的最終名額。在這個賽季，升降級附加賽將會增加場次，次級聯賽的第5名將先和第4名進行兩場附加賽，勝者將與第3名對陣，最終的勝利者會和上級聯賽的第18位進行最後兩場確定名額的比賽。所以理論上來講，法乙第5也有很大的機會升上法甲聯賽。

在5輪聯賽過後，索肖戰績是2勝2平1負，積8分，排第10位。

索肖本賽季開局很好，在前4輪聯賽中2勝2平保持不敗。雖然索肖球隊本賽季公佈的預算為1600萬歐元，位列預算排名第六位，除了在法聯杯中杯瓦朗謝納淘汰有點可惜外，球隊表現還是讓人滿意的。

索肖在鋒線進攻上主要依賴弗洛里安-馬丁，目前已有4球入賬，並有一個助攻，表現非常出色；而此前一直與南錫傳出緋聞的邊鋒弗洛里昂-歐吉爾表現則不盡人意，看來他的轉會也不是空穴來風。

本場比賽索肖客場挑戰GFC阿雅克肖，兩隊近6次交戰，索肖2勝2平2負。此役雙方想取得勝利恐怕都不易。

獵球者數據：

GFC阿雅克肖

GFC阿雅克肖與索肖近6次交戰2勝2平2負。

GFC阿雅克肖近5場比賽1勝3平1負。

GFC阿雅克肖近5場比賽盤路是2贏1走2輸。

索肖

索肖近5場比賽1勝2平2負。

索肖近5場比賽盤路2贏3輸。

索肖近5場比賽總共打入8球，丟13球。

編輯：獵球者-綠茵戰神