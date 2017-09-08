作為《NBA 2K18》的封面球星，凱里·歐文在8月份的從克利夫蘭騎士隊轉會到了波士頓凱爾特人隊，這多少有些尷尬。隨後2K官方宣布將會發行身著凱爾特人隊服的歐文遊戲封面。現在這張封面出來了。

圖中歐紋身穿凱爾特人隊11號隊服，與之前騎士隊版本瀟洒的上籃動作不同的是，這次的歐文則是站立姿勢，做霸氣的慶祝動作。左下角多了一個ESRB評級標誌。

新封面

《NBAK 2K18》國行的發行商Gamepoch星游紀在晚上已經公佈了修改後的封面，凱里·歐文已經穿上了凱爾特人的球衣。

此前的封面

《NBA 2K18》計劃於9月19日發售，登陸Xbox One、Xbox 360、PS4、PS3、PC和Switch

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