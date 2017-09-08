索尼娛樂日本近日宣布，為了紀念即將開始的TGS2017（東京電玩展），在2017年9月7日~27日期間將舉行日服PSN優惠活動「TOKYO GAME SHOW 2017 sale」。

「TOKYO GAME SHOW 2017 sale」是一個將過去曾經在東京遊戲展中出展過的遊戲以及關聯作品做成特集，以期間限定打折的形式進行販賣。遊戲的陣容是以以下人氣作品為中心，數量共有100款以上，最高的優惠力度到達80%！

推薦遊戲！

《尼爾：機械紀元》（史克威爾艾尼克斯）

8,424日元 ？5,475日元（35%OFF）

《討鬼傳2》（光榮tecmo）

8,424日元 ？5,053日元（最大40%OFF）

《最後的守護者》（索尼）

7,452日元 ？2,980日元（最大60%OFF）

《泰坦隕落2》（Electronic Arts）

3,024日元 ？1,512日元（50％OFF）