早在2014年，開發商第二階段工作室發佈了動作冒險遊戲《荒蕪星球》，玩家一個人在火星上尋找生命。開發商現在已經透露，該作的精神續作《荒蕪月球（Lifeless Moon）》已經登上了眾籌平台Kickstarter。

在該作中，玩家將扮演上世紀60年代的登月宇航員，在月球上發現了一個非常相似地球小鎮的地方。這隻是他們的神秘遠征的開始。

和錢做類似，遊戲中將出現平台跳躍和解謎元素，遊戲的核心是探索和發現，除了神秘的月球小鎮之外還有潛在的「其他」地點。

遊戲還將提供VR支持，通過運動控制器解開第一人稱的謎題。

《荒蕪月球》Kickstarter目標是17,000美元，目前已籌集了3,326美元。它的目標是在10月4日之前實現籌款。預計該作將登陸Xbox One，PC，Mac和Linux等其他平台。

預告片如下：

【遊俠網】《荒蕪月球》首支預告_標清