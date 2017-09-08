《極限競速7》已進廠壓盤 9月19日推出試玩Demo！北京新浪網 (2017-09-08 09:35)
Xbox官方宣布，《極限競速7（Forza Motorsport 7）》已經進廠壓盤，將於9月19日推出試玩Demo。
同時官方還公佈了一個新的真人廣告。
真人廣告：
【遊俠網】《極限競速7》官方宣傳片
在9月19日，Xbox和Windows PC玩家就能夠玩到遊戲的試玩Demo了。Demo包括遊戲中三種獨特的賽車體驗，PC玩家來說將有更多的性能調整選項，來針對具體的PC配置進行調節。
《極限競速7》將於2017年10月3日正式發售。
高清視頻畫面：
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