光榮的《真三國無雙》系列最新作《真三國無雙8（Shin Sangokumusou 8）》，日前公開了遊戲中的核心系統「無雙動作」詳細介紹。已經發展到8代的本作，將大幅刷新系列作長期以來的無雙動作。

本作新增對應敵人狀態，而衍生出各種動作的「機動連擊系統」；以及對應環境中的物件或地形變化，而採取不同相應行動的「互動動作」系統。體驗超絕爽快、超絕自由的嶄新無雙動作。

機動連擊系統

運用簡單操作，就能完整體驗一騎當千爽快感的操作方式依然保留，根據倒地或暈眩等敵人狀態，以及敵人的距離等，能視情況使出各種動作的嶄新系統。

在玩家創造有利局面的狀況下，適時搭配各種動作，體驗自由自在的戰鬥。

［破除防禦攻擊（應對攻擊）］→［連續攻擊（變化攻擊）］→［將敵人打上空中（觸發攻擊）］→［追擊（變化攻擊）］→［對倒地敵人的攻擊（應對攻擊）］等，可以將3種攻擊方式交互活用切換，以應對各式各樣的局面。

變化攻擊（□）

可以針對通常狀態、倒地狀態、暈眩狀態、空中等攻撃對象的敵人狀態，改變動作的變化攻擊。

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應對攻擊（△）

玩家武將可以根據和敵人間的狀況，變化動作的攻擊方式。

· 反擊攻擊：對想要攻擊自己的敵人，給予反擊。

·？擊退攻擊：對靠近自己的敵人擊退至遠處的攻擊。

·？衝刺攻擊：一口氣逼近遠處敵人的攻擊。

·？擊落攻擊：將空中敵人擊落至地面的攻擊。

·？破除防禦攻擊：對防禦中敵人，打破其防禦態勢的攻擊。

·？奇襲攻擊：在敵人看不見的狀態下，一口氣逼近的攻擊。

·？終結攻擊：在給予敵人一定傷害狀態下發生的攻擊，能確實擊倒對象敵人。

觸發攻擊

可以改變敵人狀態的強力一擊。組合變化攻擊與應對攻擊，衍生出更為多樣的攻擊動作。

R1＋□：使敵人暈眩一段時間

R1＋△：將敵人打上空中

R1＋×：擊倒敵人

特殊技（R1＋○）

發動各武將固有的強力攻擊。

互動動作

針對存在環境中的物件，或是眼前寬廣的河川等地形變化，適時採取各種行動。

除「利用鉤繩攀登絕壁」、「在大河中游泳」等移動方面的行動外，還有戰鬥時「以弓箭引爆油壺」、「運用牆壁進行三角跳躍」等動作，甚至還有「在河畔釣魚」等動作。

藉由互動動作系統的導入，大幅提升人物的自由度。？

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