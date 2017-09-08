有錢也要再等等 蘋果iPhone 8發貨或延期到10月

陳健

【環球網科技報導 記者陳健】蘋果將在美國當地時間9月12日召開發佈會，不出意外的話，三款新款iPhone 將發佈。根據蘋果以往的慣例以及目前靠譜的分析傳聞，iPhone 8將會與iPhone7s/Plus一同會在9月15日開啟預定。不過目前從各個渠道傳出的消息，iPhone 8或許並不會跟iPhone 7s系列一起上市，要推遲到10月份以後。

根據《華爾街日報》以及日媒Macotakara目前的消息，蘋果超高端 OLED 屏幕手機將會與其他常規 LED 機型一同在 9 月 22 日發售，而不是要等到 10 月份。不過發佈后，iPhone 8則會比iPhone 7s等常規升級機型晚一個月左右上市，要在10月份以後才能出貨。

所以，目前來看，9月12日的蘋果發佈會後，15日開啟預定，iPhone 7s系列則會在9月22日正常發售。《華爾街日報》報導說，蘋果供應商富士康已經加快進度，並努力招募更多新員工來保障iPhone8生產。

日媒Macotakara從台灣產業鏈得到的消息稱，iPhone 8這個十周年紀念版的產品之所以會推遲上市是因為屏幕產能問題，OLED屏幕產能跟不上導致iPhone 8上市的推遲。而且，在生產OLED版本的iPhone 8的過程中出現了各種問題。《華爾街日報》也同樣指出，OLED裝配是推遲生產和發貨的主要原因。

幾個月前，凱基證券分析師郭明錤(Ming-Chi Kuo)就指出，iPhone 8會推遲上市，大規模的上市要在2018年年初。而且新的iPhone 8生產工藝極其複雜，導致了各個部件都有許多工藝問題，比如顯示層壓工藝(display lamination process)和其他高科技組件(比如嵌入設備前面的3D感測器)存在問題等。

據報導，iPhone 8所需的OLED屏幕以及組件裝配都是三星的越南工廠提供，而iPhone跟三星的OLED手機S8的裝配工藝並不一樣，也導致了生產的進度遲緩。據知情人士透露，目前三星的OLED屏幕的手機顯示模塊上，屏幕與觸摸面板是一個整體，而iPhone的顯示模塊則是觸摸面板與屏幕分離，在屏幕的上面。因此蘋果相對三星來說，iPhone製造過程需要花費更多的步驟，並且使用更多的粘合劑和防護層，不但讓工藝更複雜，而且很容易在生產過程中出錯。

而且據傳聞，蘋果並不打算在iPhone 8上放棄使用Touch ID，但是由於工藝的不完美，導致蘋果最終決定徹底放棄指紋感測器，轉而通過面部識別來解鎖手機。

當年，每年iPhone新品發佈後上市都會出現供貨短缺導致的用戶很難在短期內拿到機器。但是今年的問題可能比往年更嚴重。iPhone十周年的產品的期待度要明顯超過往年換湯不換藥的常規升級，許多人不升級換代蘋果的產品等的就是今年的這款iPhone 8。

不過，需要iPhone 8的用戶只能耐心的等待了，iPhone 7s系列如果足夠出色，相信一樣會取得很好的銷售成績，不會影響到蘋果的業績，而且能凸顯身份的iPhone 8要的就是稀缺性，飢餓營銷的策略對於蘋果來說，依舊可以吸引不少的果粉目光。

好的消息是，iPhone系列的價格幾乎可以確定了。爆料大神onleaks在推特給出了自己對iPhone新品價格的預測，他預計的價格跟此前許多人的爆料相吻合，可信度極高，而且，我們還得到了一個重要的信息，iPhone 8可能真的要128GB起步了。

iPhone 7s 64GB649 美元、128GB749 美元、256GB849 美元;

iPhone 7s Plus 64GB769 美元、128GB869 美元、256GB969 美元;

iPhone8 設計為128GB和256GB兩種，價格分別是 999 美元和 1099 美元。