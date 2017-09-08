原標題：宣亞併購映客 輿論看法大不同

中國上市公司輿情中心 郭淑怡

9月4日，宣亞國際發佈重大資產購買報告書，擬現金收購蜜萊塢科技有限公司約48.25%股權，標的資產交易價格近28.95億元。其中，蜜萊塢科技有限公司為網路直播平台映客直播的主體公司。宣亞國際向其四大股東——宣亞投資、橙色動力、偉岸仲合、金鳳銀凰借款收購映客直播，而映客直播的6位原股東：奉佑生、廖潔鳴、侯廣凌、映客常青、映客歡眾和映客遠達則同時對宣亞國際的上述四大股東進行增資，間接持有宣亞國際股份。宣亞國際在重組方案中表示，如增資事項完成，宣亞投資實際控制人仍為張秀兵、萬麗莉，交易不會導致公司控制權的變化，不構成借殼。

媒體質疑的宣亞國際用於收購映客國際的資金來源同樣受到了深交所的關注，深交所向宣亞國際發佈問詢函要求宣亞國際補充披露方案設計、業務情況、運營合規等方面的相關信息。

媒體報導包括自媒體平台上相關評論都對此次宣亞國際的收購方案釋出各方見解，從報導標題中出現「蛇吞象」、「規避借殼」、「變相借殼」、「勝似借殼」、「另類化收購」、「數字遊戲」等的高頻詞則可略知媒體輿論走向之一二。

複雜化收購

輿論質疑規避借殼

有媒體表示，雖然宣亞國際的控股股東及實際控制人不會發生變化，但映客直播的核心股東擁有上市公司的權益卻已經超過實際控制人。新京報報導引述上海明倫律師事務所律師王智斌的看法表示，映客直播將資產植入上市公司，而資產原股東同時間接享有上市公司權益，並且成為上市公司股票升值后最大的受益方，這種形式的收購實質上應等於借殼。

財經評論家熊錦秋表示，制訂重組上市的原則性認定標準重點在於上市公司併購重組規模是否夠大，交易對手是否直接或間接獲得上市公司股票，是否有規避構成重組上市意圖。宣亞國際收購的標的公司間接獲取宣亞的股票且體量巨大，規避構成重組上市意圖較明顯，若按上述標準或不難認定構成重組上市。

更有輿論通過自媒體平台發聲，微博用戶「笑看白雲」則戲稱：（在此次收購案中）宣亞國際實際上成為「小證監會」，從而行使了映客直播IPO的上市發行權。

雖然質疑聲眾多，但宣亞此次收購方案未觸及要約收購紅線。據上證報引述投行資深從業人員說法表示：此次參與交易的映客原股東將分別成為宣亞國際的前四大股東的出資人，且他們在前四大股東中的持股比例僅為約42%，無法對各自參股的公司實施控制。再因為宣亞國際前四大股東是通過投票來體現對宣亞國際的控制，而這6個股東對前四大股東沒有實際控制權，所以映客原股東更無法對宣亞國際實施影響。把參與此次交易的6個股東的間接持股簡單相加，去計算他們對宣亞國際的持股比例,進而認為實際控制人可能發生變更，這種想法是不合理的。並且就算出現這6名映客原股東簽署一致行動人協議，再將其間接持股簡單相加，合計持股比例亦少於30%，未觸及30%的要約收購紅線。

北京時代九和律所合伙人陸群威表示：宣亞國際這個方案確實比較少見。一般收購方案為換股收購，交易對方以取得上市公司股票做對價，而該方案，交易對方取得的是上市公司控股股東及其他股東的部分股權。另一券商資深從業者表示：宣亞國際作為新上市不久的公司，體量有限，而映客在業績爆髮式增長的情況下，整體估值不菲，要實現這樣的收購，同時又必須在法律法規允許的框架下進行，方案肯定需要精心設計，從結果上看，方案是合理的。

傳統營銷與聯合直播

投資者看法分歧大

輿論對宣亞國際收購映客直播的後續發展亦出現了「看好」和「不看好」兩派。

關於直播行業，有媒體引述相關研報認為：進入2017年以來，資本市場更多關注頭部直播平台的整合發展，中小直播已難以生存。隨著大批直播平台「團滅」，整個行業正式進入洗牌期。進入到「理性時代」的直播行業，供給者已經大幅減少，而需求還在不斷增長，這一局面將讓已經千播大戰中站穩腳跟的映客、YY Live、鬥魚等頭部直播平台收割更多的市場利益。

面對新舊行業的聯合，某券商傳媒分析師表示：映客作為備受關注的社交平台,其具有強社交性和即時性的特徵,在經歷過「百播大戰」后,映客憑藉「最高日活量」脫穎而出。而宣亞國際本身屬於營銷媒介,具備大量「渠道」和「流量」,由此,本次併購可以實現資源的共享與嫁接,讓「直播+」的媒介屬性服務於各行各業,最終實現「1+1>2」的效應。對於交易雙方股東而言,本次交易將會讓兩家公司從技術、品牌、平台、用戶等多方面得到有效提升。

不過，不看好的聲音仍存在，不少輿論表示對宣亞和映客聯合后發展前景表示擔憂。有投資者擔心宣亞國際會過分依賴收購優質標的而帶來的台階式增長，過度融資會產生大中小股東之間長期的矛盾糾紛，股價表現從長期來看將下折明顯。投資者對映客直播的持續盈利能力表示質疑，不僅僅是映客直播，整個直播行業未來幾年的市場空間與利潤也很難保障：一直以來直播業務的高額成本有目共睹，每年高達十幾億的帶寬成本，動則上千萬的頭部主播簽約費，以及同樣不低的運營推廣費用，映客在這些方面的花費之大不言而喻。相較於其他有後台的直播公司，宣亞國際必然不會有如此多的現金流支持映客燒錢，映客更多隻能靠自己實現輸血。

此外，宣亞國際公告表示，交易完成後上市公司資產負債率將大比例上升，流動比率亦相應下降。此外，上市公司併購完成後對外有大筆債務，將來上市公司需要償還該等債務；映客原股東和上市公司實際控制人未來都能通過該等債務償還從上市公司合法拿走資金。此外，由於上市公司剛募集上市IPO，按照新政募集股權有18個月期間空窗期，公司必須利用自己現金或者質押股權募集資金，加上高位停盤，極有可能導致上市公司出現現金流和質押安全性的風險。

就此次收購而言，可看成宣亞作為一家營銷傳播公司在拓展他的體系鏈條。而映客也需要更多的資金注入使其拉大與其他平台的差距，被上市公司收購同時亦可拓展其其他業務。傳統營銷傳播業務與新興直播業務的聯合，其發展前路仍不明確。但資本市場上的每次創新需要上市公司勇於探索勇於試錯。