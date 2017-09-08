【環球網軍事9月8日報導】塔斯社9月5日報導稱，俄羅斯副總理羅戈津在接受俄「24小時新聞」電視台採訪時表示，莫斯科在2020年時有能力建造排水量11萬-11.5萬噸航母。

他指出：「倘若有興建排水量11萬-11.5萬噸航母的訂單，我們會開設新的造船廠，在遠東興建新的大型干船塢，這是可能完成的。而自2020年起，我們將完全有能力做到。」

至於訂單，一切取決於總參謀部的需求，畢竟在作戰中是否有必要使用航母，是由該機構來決定的。

羅戈津透露，新航母可能選擇在遠東紅星造船廠製造，那裡已開始興建寬114米的干船塢，「如今在此建造民用船隻及軍艦，將不再存在任何噸位方面的限制」。

俄海軍此前曾表示，它希望在2030年以前獲得擁有核動力裝置的新型航母。俄副防長尤里·鮑里索夫也宣布，航母建造合同或將於2025年歲末之前簽署。

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