【環球時報駐韓國特派記者 馬菲 環球時報特約記者 金惠真】駐韓美軍7日上午強行將4輛「薩德」發射車運入星州基地，完成「薩德」系統的臨時部署。聚集在星州的韓國反「薩德」民眾與警方進行了一夜對峙后，目睹「薩德」裝備運入部署地，很多人癱坐在地上失聲痛哭。7日趕往現場的《環球時報》記者感受到了他們的悲憤與決心。

在「薩德」裝備運入部署地前，400多名反「薩德」民眾與8000多名警察進行了徹夜對峙。7日凌晨5時30分左右，有20餘名民眾衝破警察封鎖試圖阻攔「薩德」裝備。為防止被警察驅散，他們用繩子將身體捆綁在一起，一名民眾堅持躺在卡車下超過兩個小時。金光哲是這20多名民眾中的一員，《環球時報》記者7日下午見到他時，他幾乎連說話的力氣都沒有，「警察太多了，我們根本無法阻擋。他們就那樣強行把我們抬走了。」

聚集在星州韶成里村的反「薩德」民眾7日對《環球時報》記者描述說，抗議人群中有不少年邁的村民，現場不斷有民眾受傷和暈倒，警方最終強行將示威民眾驅散。有報導說，超過20名民眾因受傷被送往醫院。

在當地民眾經常舉行反「薩德」示威集會的韶成里村民會館，《環球時報》記者看到，附近猶如一片廢墟，被損壞的帳篷、村民的抗議標語以及警察的盾牌和黃色馬甲散落一地。「就像戰爭一樣!」正在路上清理殘局的全羅北道全州民眾梁禎希如此形容當天早些時候發生的一切。她告訴記者，「我一整夜都沒睡覺，目睹了整個過程，8000多名警察把我們全部包圍，我們已經盡全力在抗爭了，但真的是無能為力。」

《環球時報》記者在星州遇到的民眾多數情緒低落，面露疲憊。韶成里綜合情況室室長朴鐵柱告訴記者，政府無視民眾的訴求，這令當地百姓十分失望。「我們不會泄氣，抗議活動也不會停止，今後我們將繼續前往青瓦台和國防部抗議，直到政府作出正確的決定。」

面對韓國民眾強烈的反對呼聲，韓國政府7日只是不斷表示「部署薩德不可避免」。韓國防長宋永武7日表示，臨時部署剩餘4輛「薩德」發射車是為補充韓美聯合反導力量而採取的不可避免的措施。韓國國務總理李洛淵7日則稱，「這是為了守護韓國國民生命與安全而做出的不可避免的選擇」。中國外交部發言人耿爽7日再次重申中方堅決反對美國在韓部署「薩德」的立場。他表示，中方已就此向韓方提出嚴正交涉，敦促美韓重視中國等地區國家的安全利益和關切，立即停止有關部署進程，撤除相關設備。

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