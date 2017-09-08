【環球網綜合報導】「帶著尾焰的導彈劃破寂靜的夜空，在美國東部地區凌空爆炸，高空激發形成的強電磁脈衝，使明亮的城市瞬間陷入一片黑暗……」多家美國媒體近日警告稱，朝鮮3日進行的核試驗很可能是在研製電磁脈衝彈，若未來用這種新概念間接殺傷戰略武器襲擊美國，將會對美國本土造成災難性的後果。

朝鮮地下核試驗到底是啥？

美國「華盛頓自由燈塔」網站6日稱，朝鮮官方首次披露利用天基和陸基核武器進行電磁脈衝打擊的計劃。報導稱，朝鮮《勞動新聞》4日刊發的「核武器二次殺傷計劃」報告，描述了在空中引爆核彈頭所產生的電磁脈衝攻擊。

報導稱，朝鮮金策綜合工業大學校長金松元在該報告中透露，在距離地面3萬米到10萬米的高空進行核爆，能瞬間釋放高強度伽馬射線和其他放射線，產生電離反應，電子流與地磁場相互作用形成強電磁脈衝，可嚴重摧毀發電機、輸電網、通信電纜和安保裝置等電子設備。這份報告宣稱，朝鮮的氫彈是一種多功能熱核彈頭，可以根據打擊目標不同，設置幾十萬噸到百萬噸級的爆炸當量，不僅具有巨大的殺傷力和破壞性，還能針對戰略目標實施高空核爆炸，在廣泛的區域內進行超強核電磁脈衝攻擊。

核電磁脈衝彈的威力與核爆炸當量相關，氫彈造成的電磁脈衝威力遠非低當量核武器可比。「華盛頓自由燈塔」網站稱，美國情報機構正對朝鮮3日進行的地下核試驗進行深入分析，以確定朝鮮本周宣布的試爆氫彈成功是否屬實。來自美國洛斯·阿拉莫斯國家實驗室的核武器專家正在確定朝鮮試爆的到底是氫彈，還是專門設計用於電磁脈衝攻擊的其他武器。相關評估預計將在未來幾天內得出結論。

間接殺傷效果不可小視

從殺傷原理上講，高空爆炸產生的電磁脈衝打擊殺傷半徑最大，能在不確定目標具體位置的情況下，實現大範圍、大縱深戰略打擊。各武器陣地的相關電子系統、民用電力系統等，無論是否暴露，都可能遭到高空核電磁脈衝的破壞。

美國福克斯新聞網推測，朝鮮可能在高空引爆氫彈，產生強電磁脈衝，對美國關鍵基礎電網等實施毀滅性打擊。在40萬米高空引爆核電磁脈衝彈，就能毀傷美國大陸大部分電子設備，鄰國加拿大和墨西哥的部分地區也會遭受池魚之災。而朝鮮2012年和2016年發射的衛星已經達到了這一高度。美國「電磁脈衝攻擊威脅評估」委員會主席威廉·格雷厄姆還宣稱，朝鮮可在「光明星-3」和「光明星-4」等衛星上安裝核電磁脈衝裝置，襲擊美國及其盟友。

美國專家警告稱，核電磁脈衝彈攻擊不需要準確的制導系統，因為它的殺傷波及範圍是如此之大。美國國家利益中心防務研究室主任哈里·卡季亞尼斯強調，朝鮮電磁脈衝打擊帶來的最大危險是東海岸電力短路。美國「電磁脈衝攻擊威脅評估」委員會警告稱，全國停電以及隨後的電磁脈衝攻擊可能會帶來飢餓、疾病和社會混亂，導致大量美國人死亡。前中情局分析員彼得·皮里認為，這也是朝鮮官方媒體為什麼將新型核彈頭描述為可進行電磁脈衝打擊的原因之一。

不過，喬治敦大學安全研究中心的朝鮮專家兼副主任戴維·馬克斯韋爾表示，朝鮮3日進行的地下核試驗並非試驗核電磁脈衝彈，因為相比空爆核試驗而言，地下或地面核試驗對電磁脈衝彈的研製貢獻率較低。

美國相關防禦先行一步

儘管美國對朝鮮電磁脈衝威脅叫得最響，但打開核電磁脈衝彈這個「潘多拉魔盒」的正是美國。美軍在1962年的一次氫彈試驗中發現，爆炸產生的強電磁脈衝威力巨大，燒毀了1600公裡外的電燈。此後美國展開相關研究，並對電磁脈衝威脅防禦方面也早有部署。2001年、2006年、2015年，美國三次成立「國會電磁脈衝攻擊威脅評估」委員會，評估高空電磁脈衝攻擊帶來的破壞性效果。2015年以來，美國多次要求國土安全部、能源部對電磁脈衝的潛在威脅展開研究並做出應對安排，也要求電力和其他公用事業運營商採取具體防禦措施。

五角大樓還指定國防威脅降低局作為電磁脈衝生存能力評估中心，編寫、制定涉及電磁脈衝的大量軍用標準。著名的美國國防部高級項目研究局也專門針對有可能導致美國電力系統癱瘓的安全威脅，研製出能應對電力損失的自動化系統，以使電網在遭攻擊情況下可在7天內恢復電力供應。

您看完這條新聞的表情是？