中新網9月8日電 據美國中文網綜合報導，美國舊金山當局當地時間7日表示，2014年涉嫌在舊金山華埠及日本城，暴力搶劫7名華裔及日裔老人的非裔男子伍茲(German Woods Jr)獲刑327年。

早在7月時，現年60歲的伍茲被裁決16項罪名成立，其中包括搶劫、企圖搶劫、傷害老人等罪名。

地區檢察官蓋斯肯(George Gascón)在聲明中說：「這些罪行都是冷血、故意且有預謀的。他(伍茲)專門針對老年人犯案，只是因為他們更加脆弱。」

伍茲從2014年5月開始，在舊金山華埠和日本城瘋狂作案。在7個案件中，5個案件發生於華埠，兩個案件發生在日本城。7名受害人的年齡由70歲至90歲。各受害人均有共通性，他們全是獨居的老人，且不會說英文。

華埠的5名受害人全住在窄小的散房公寓內。此外，案中的兩名日裔老人已先後離世。目前該案受害人全是華裔，各華裔受害人將陸續在審訊中到庭作證。

當地時間2014年5月25日，伍茲闖入一名70歲的獨居婦人家中，在其家中搜尋現金、珠寶等錢財。同年7月13日，伍茲再在華埠Belden Place小巷子散房公寓，搶劫當時86歲的華裔老人後，被在場監視的警員逮捕。