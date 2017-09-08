【環球網軍事9月8日報導】美國《國家利益》雙月刊網站9月5日發表了邁克爾·佩克的題為《全世界的海軍(水面軍艦)就要過時了嗎？》的文章稱，1982年5月4日早晨，英國42型「謝菲爾德」號驅逐艦被阿根廷軍隊的「超軍旗」戰鬥機發射「飛魚」導彈擊沉，20名船員遇難。

然而，此次事件造成的傷害實際上更深，嚴重損害了水面軍艦作為「海上之王」的形象。在1982年那個血色夏天，當一艘價值2億美元的驅逐艦被一枚價值20萬美元的反艦導彈摧毀的電視畫面傳開后，整個世界都震驚了。如果一枚導彈就能擊沉一艘驅逐艦，那麼一大波導彈攻擊會產生什麼後果？能擊沉一艘巨大的美國航空母艦嗎？

事實上，導彈的攻擊力不應該讓人感到意外。德國人和美國人在二戰期間就使用過滑翔制導炸彈。1967年，以色列「埃拉特」號驅逐艦被一枚從一艘埃及海軍小型導彈快艇發射的蘇聯制「冥河」導彈擊沉;到1982年，如「魚叉」導彈等反艦導彈已經成為冷戰時期各國海軍的標配。甚至在導彈問世前，一個多世紀前陸續出現的潛艇、飛機和水雷就終結了水面艦隊的絕對優勢。

「飛魚」導彈和「謝菲爾德」號驅逐艦的這個插曲宣告，一個新的海洋時代已經到來。二戰期間，日本會派出數百架飛機意圖擊沉美國軍艦，但大部分時候無功而返。

然而事情並不是單方面的。如今的海軍已經變得更加聰明，部署了反導導彈和核心防禦系統。此外還有電子干擾和誘導裝置。對於美軍而言，航母艦載機在預警機的支持下，可在導彈到達其射程範圍前就摧毀它們——除了中國的反艦彈道導彈。

在21世紀的今天，美國海軍正努力應對水面軍艦面臨的危機。在這個時代，反艦導彈種類繁多，而且目前反導系統無法擊落的高超音速導彈也嶄露頭角。

但儘管如此，水面軍艦仍未過時。至少導彈還不能把海軍陸戰隊員投送到敵方海岸、發動空襲或者運輸物資。但是「謝菲爾德」號的命運顯示，對於水面艦隊來說，海洋正變得越來越危險。

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