印度陸軍參謀長拉瓦特6日再次聲稱，印度必須時刻準備好「兩線作戰」(指與中國和巴基斯坦同時開戰)，他指責中國正像「切香腸」一樣佔領印度領土，而巴基斯坦則會「趁火打劫」。

拉瓦特講此番話時正值洞朗對峙危機結束僅一個多星期、中印領導人剛在金磚峰會期間會晤，就兩國關係發出了正面信息。這是個很多人認為應該讓洞朗對峙翻篇的時間點，拉瓦特釋放的卻是截然相反的聲音。

印度是文官掌軍，文官牢牢把握著國家戰與和的權力。但是軍隊高官經常是媒體的寵兒，像拉瓦特這樣的將領因此在塑造公眾意見方面扮演了活躍角色。今年6月洞朗對峙發生前幾天，拉瓦特曾表示，印度要準備打「2.5線戰爭」，指在與中巴作戰的同時，還能打擊國內恐怖主義。

不能不說拉瓦特有一張熱衷於攪動中印兩國相互敵對輿論的大嘴。我們不知道在和平時期鼓吹戰爭是否屬於印度將軍的職責之一，我們只知道，如果此時此刻中國的一名司令員點名道姓地宣揚要準備與印度打仗，那他一定會幹不下去了。

拉瓦特不僅在國際政治上不講規矩，他還讓我們看到一種不知是否普遍存在於印軍的傲慢。這樣高調地宣揚兩線戰爭，莫非印度軍隊真的認為自己的能力綽綽有餘？

印度的將軍們需要做一些積木遊戲，重建一些關於大小、輕重的基礎感知。同時與中國和巴基斯坦為敵，這是印度國力承受得了的嗎？不用巴基斯坦參與，如果中印兩國「放開了手腳」做一次軍事角力，印度軍隊是否應該先做一番模擬推演，審視了結果再讓拉瓦特出來說話呢？

當然了，印度人推演的結果可能就是解放軍無論如何也打不過印軍。那麼他們的推演模型一定是舉世無雙的，越推演越能為印軍壯膽。

中國輿論這些年深感國家安全形勢變嚴峻了，但是在洞朗對峙發生之前，很少有人想像「中印戰爭」。印度雖然就挨著中國，兩國還有邊界糾紛，但中國的軍迷們經常「把印度忘了」，最近印度作為「潛在軍事對手」幾乎是「從地底下鑽出來的」。

大多數中國人都不指望中印能夠很快解決邊界爭議，在兩國漫長的實控線上，如果中國軍隊「趁印軍不注意」往外拐一拐，多撈回一兩百米，中國老百姓知道了真未必就給他們豎大拇指。在談判沒有結果之前，大多數中國人支持維持現狀。我們不生事，但也不縱容印方挑釁，這就是中國社會真實、普遍的態度。

印度輿論一天到晚折騰邊界，讓我們嚴重懷疑，我們碰上了有偷雞摸狗習慣的小人。似乎這個世界上有兩個印度，一個是蓬勃發展、與中國同為金磚國家的印度;另一個是不斷搞出中國人意想不到的挑釁和糾纏、像粘在腳底下的口香糖一樣的印度。我們該擁抱前一個印度呢，還是該好好教訓后一個印度呢？

請前一個印度自己好好管教后一個印度吧。請有尊嚴的印度人從管好拉瓦特等在任高官的嘴巴做起，不要總讓他們在世界上為印度代言。那些人噴出的唾沫和翹起的尾巴有辱印度的形象，他們在與國家間需要不斷積累互信的原則唱反調。印度如果是個有自省能力的國家，就不該讓他們日復一日地肆意扭曲公眾對世界的認知。

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