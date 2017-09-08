勇士新賽季最大敵人是誰？ 科爾給出真實答案北京新浪網 (2017-09-08 09:17)
？？？？華龍網9月8日9時訊 據《露天看台報》消息，勇士在聯盟的地位難以撼動，不過主帥史蒂夫-科爾卻給球隊打了「預防針」，他表示，儘管勇士陣容齊整，攻守兼備，但往往成功的球隊都容易驕傲自滿，這無疑是勇士新賽季的最大敵人。
？？？？都說驕傲是人生最大的敵人，而勇士主帥史蒂夫-科爾在賽季開始前便提前為球隊敲響了警鐘。「我們最大的挑戰是驕傲自滿。」科爾在接受採訪時說道，「我們連續三年闖入總決賽，利文斯頓、伊戈達拉、斯蒂芬-庫里、克萊-湯普森和德雷蒙德-格林都連續參加了三次總決賽，這是一段漫長的時期，我們需要避免失去自己建立起來的優勢。」
？？？？新賽季，對勇士而言，如何調動自己的積極性無疑是最大的考驗。
？？？？華龍網整合
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