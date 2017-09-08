甜！薛之謙曬照疑似與前妻復合：再愛一次吧北京新浪網 (2017-09-08 09:18)
？ ？ ？ ？ 甜！9月8日凌晨4時17分，薛之謙高磊鑫同時發微博曬牽手投影照，薛之謙微博寫道：「反正我們也不再年輕了」「那就再愛一次吧」；而薛之謙前妻高磊鑫微博也稱「餘生請對我好一點」，兩人疑似復合。戳視頻看薛之謙高磊鑫深情表白。
編輯：宋晶
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