？ ？ ？ ？ 甜！9月8日凌晨4時17分，薛之謙高磊鑫同時發微博曬牽手投影照，薛之謙微博寫道：「反正我們也不再年輕了」「那就再愛一次吧」；而薛之謙前妻高磊鑫微博也稱「餘生請對我好一點」，兩人疑似復合。戳視頻看薛之謙高磊鑫深情表白。

編輯：宋晶