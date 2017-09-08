西班牙「搶錢夫妻」專偷中國人 各面臨11年徒刑北京新浪網 (2017-09-08 09:19)
中新網9月8日電 據西班牙「歐浪網」報導，西班牙萊昂省法院將在當地時間10月9日對哥倫比亞籍夫妻進行審訊，兩名被告涉嫌對萊昂和奧倫賽等地區的住家進行偷竊，總計13起案件，而其中11起的受害人均為中國人。\r\n\r\n
據悉，這對哥倫比亞「搶錢夫妻」並沒有合法西班牙居留身份，在2015年7月到11月期間，他們流竄於西班牙北部地區，對11戶中國家庭進行入室盜竊，其中絕大多數受害者均為經營百元店的業主。同年11月30日下午，正當兩個盜賊在實施盜竊時被警方逮捕。\r\n\r\n
所有被盜物品中，不僅涉及歐元現金，還包括珠寶首飾、照相機、中國貨幣等，總價值在5.1萬歐元左右。這對夫妻被警方逮捕后被收監不得保釋，並一直等待上庭受審。目前，他們各自面臨著11年的有期徒刑以及15萬歐元的罰金，其中4.3萬歐元是對他們連續作案中受害者的賠償金。\r\n\r\n
檢察院目前認為，兩名被告涉嫌兩項罪名，不僅僅是偷竊，還包括洗錢罪，因此在原有偷竊罪的基礎上，有可能還要另外加5到6年不等的刑罰。
責任編輯：孟湘君
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